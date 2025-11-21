दुबई एयर शो में तेजस का विनाशकारी क्रैशपा; पॉयलट की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार

Dubai News Today: दुबई का मशहरू एयर शो में हुई घटना ने भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया. दुबई एयर शो में शुक्रवार (21 नवंबर) को आसम में टक्कर की वजह से भारतीय लड़ाकू विमान (HAL) तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:10 बजे हुआ, जब भारतीय वायुसेना में शामिल तेजस लड़ाकू विमान दर्शकों के सामने हवा में करतब दिखा रहा था.

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसे के समय पायलट ने खुद को विमान से बाहर निकाला था या नहीं. जबकि अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना में किसे मौत या घायल होने की पुष्टि नहीं की है. क्रैश के तुरंत बाद दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में मौजूद अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काला धुआं उठता देखा गया. वहीं, घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सायरन की आवाजें सुनीं. यह देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद दर्शकों में अफरा तफरी मच गई.

बता दें, यह एयरपोर्ट दुबई एयर शो की मेजबानी कर रहा था, जो हर दो साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयर शो है. इस बार के आयोजन में लंबी दूरी की उड़ानों के लिए फेमस एयरलाइन 'एमिरेट्स' और उसकी लो-कॉस्ट सहयोगी एयरलाइन 'फ्लाईदुबई' ने बड़े पैमाने पर विमान खरीदने के आदेश दिए थे.

VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025

तेजस भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है. यह हल्का, सिंगल-इंजन जेट भारत की वायुसेना की घटती लड़ाकू विमान क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है. इन विमानों को भारतीय वायुसेना के उस बेड़े को भी मजबूती देने के लिए शामिल किया जा रहा है, जिसे चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के साथ उसके रक्षा संबंधों से चुनौती मिल रही है.

इससे पहले सितंबर 2024 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ मिलकर 97 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समझौत किया था. इन विमानों की आपूर्ति 2027 से शुरू होने की उम्मीद है. इससे पहले 2021 में भी भारत सरकार ने HAL के साथ 83 तेजस विमानों की खरीद का सौदा किया था. इन विमानों की डिलीवरी पिछले साल शुरू होनी थी, लेकिन इंजन की कमी के वजह से यह प्रक्रिया देरी से चल रही है.

तेजस के लिए सभी जरुरी इंजन अमेरिका से आयात किए जाते हैं और इसी वजह से सप्लाई में देरी हुई है. दुबई एयर शो में हुए इस हादसे के बाद तेजस विमान की सुरक्षा और पायलट की स्थिति को लेकर ऑफिशियल जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.