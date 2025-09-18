दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया पीएम मोदी को गिफ्ट: बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रोशनी!
दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया पीएम मोदी को गिफ्ट: बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रोशनी!

PM Modi Birthday on Burj Khalifa: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुबई की बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे और उनकी तस्वीरों से जगमगा उठी. इस दृश्य ने भारत–यूएई की दोस्ती को नई ऊंचाई पर पहुंचने की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है. दुनिया के कई नेताओं ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं और उनके नेतृत्व की सराहना की.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:30 AM IST

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बुर्ज खलीफ पर दिखा बधाई संदेश
Dubai News Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (17 सिंतबर) को अपना 75वां जन्मदिन मनाया. इस दौरान देश दुनिया के दिग्गज जिनमें सियासी जगत, फिल्म इंडस्ट्री, लेखक और बड़ी संख्या में आमो खास ने उन्हें बधाई दी. कई देशों के राष्ट्रध्यक्ष ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है

इस खास मौके पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा एक बार फिर भारत के गौरव का प्रतीक बन गई. बुधवार रात (17 सितंबर) को दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत भारतीय तिरंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से जगमगा उठा. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को संयुक्त अरब अमीरात ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी  से वायरल हो रही है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए रंग बिरंगी लाइटें जलती हुई दिखाई पड़ती हैं. इसके अलावा भारतीय तिरंगा भी फ्लैश होता है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी दिखाई पड़ती है, जिसमें वह पारंपरिक कुर्ता, जैकेट और केसरिया रंग पगड़ी में दिखाई पड़ते हैं. 

इसके अलावा बुर्ज खलीफा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ 'हैप्पी बर्थडे...75 ईयर्स', Service is the Resolve (सेवा ही संकल्प है), इंडिया फर्स्ट द इंस्पिरेशन' जैसे संदेश जगमगाए. इस नजारे को देखने के लिए डाउनटाउन दुबई में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और चारों तरफ भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती की गूंज सुनाई पड़ी. 

इससे पहले बुधवार को दिन में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई. आपके उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली-समृद्धि और भारत की तरक्की और उनकी अवाम की समृद्धि को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं."

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पुरजोश और खुलूस के साथ रिप्लाई किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रध्यक्ष के संदेश पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "शुक्रिया मेरे भाई, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं. मैं भारत–यूएई की गहरी दोस्ती और हमारी पारस्परिक साझेदारी को बेहद महत्व देता हूं, जो हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि रूस, इजरायल, इटली और न्यूजीलैंड समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं और राष्ट्रध्यक्षों ने भी प्रधान मंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. सभी ने उनकी नेतृत्व क्षमता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख को सराहा. दुबई का यह नजारा सिर्फ एक जन्मदिन समारोह नहीं था बल्कि यह भारत और यूएई के गहरे रिश्तों की मिसाल भी बन गया. 

dubai newsPM ModiMuslim World

