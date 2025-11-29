Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3023351
Zee SalaamMuslim World

भारत में महंगाई की मार, दुबई में सोना पॉकेट-फ्रेंडली! कौड़ियों के भाव में 14 कैरेट सोना

Gold Price Today: दुनियाभर में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतें लगातार आसाम छू रही हैं. इस बीच दुबई ने सोने की खरीद क्षमत आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 14 कैरेट सोने की कीमत जारी की है. एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत और दुबई में सोने कीमतों में इजाफे की वजह इसका इंटरनेशनल मार्केट सबसे सुरक्षित इंवेस्टमेंट है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:17 PM IST

Trending Photos

दुबई ने जारी की 14 कैरेट सोने की कीमत (फाइल फोटो)
दुबई ने जारी की 14 कैरेट सोने की कीमत (फाइल फोटो)

Gold Price in UAE: भारत में सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच दुबई ने पहली बार 14 कैरेट सोने की कीमत जारी कर दी है. इससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. दुबई ज्वेलरी ग्रुप (DJG) ने शनिवार (29 नवंबर) को बताया कि 14 कैरेट गोल्ड का रेट 301.25 दिरहम (7,230 रुपये) प्रति ग्राम रखा गया है. यह दुबई में बिकने वाले सोने की सबसे किफायती कैटेगरी है. वहीं, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 63 से 65 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच पहुंच चुकी है.

दुबई में सोने के दाम पहले ही रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं. अक्टूबर 2025 में सोना 500 दिरहम (12,000 रुपये) प्रति ग्राम से ऊपर चला गया था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4,300 डॉलर (382,700) प्रति औंस के पार पहुंच गई थी. महंगे होते सोने की वजह से अब वहां 18 और 21 कैरेट वाले हल्के और सस्ते जेवरों की मांग बढ़ रही है.

UAE और दुबई में आज सोने की कीमत

शनिवार (29 नवंबर) शाम DJG की वेबसाइट पर जारी रेट के मुताबिक, 24 कैरेट 507.75 दिरहम (12,186 रुपये), 22 कैरेट 470 दिरहम (11,280 रुपये), 21 कैरेट 450.75 दिरहम (10,818 रुपये) और 18 कैरेट 386.25 दिरहम (9,270) प्रति ग्राम पर बिक रहा है. नए 14 कैरेट रेट को शामिल करने के साथ अब कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी एक ऑप्शन तैयार हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेशनल मॉर्केट में स्पॉट गोल्ड इस हफ्ते 4,219.23 डॉलर (375,511 रुपये) प्रति औंस पर बंद हुआ. कीमतों में 1.51 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता सोने की कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं. टीडी सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड बार्ट मेलिक ने कहा कि 2026 तक अर्थव्यवस्था धीमी रह सकती है और फेडरल रिजर्व दरों में कमी कर सकता है.

भारत में भी सोने की कीमतों में लगी आग

भारत में सोने कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. शुक्रवार (28 नवंबर) के मुकाबल के शनिवार (29 नवंबर) को सोने की प्रति एक ग्राम कीमत भारी इजाफा दर्ज किया गया है. शनिवार को जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 12,982 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया, जबकि इससे एक दिन पहले यह 12,846 रुपये प्रति ग्राम था. इसी तरह 22 कैरेट सोना 11,900 प्रति ग्राम रहा और शुक्रवार को यह 11,775 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया. वहीं, एक दिन के अंतराल में 18 कैरेट सोने की कीमत 103 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया. शनिवार को 18 कैरेट सोना 9,737 रुपये प्रति ग्राम जबकि शुक्रवार को 9,634 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया.  

यह भी पढ़ें: अल-कायदा की साजिश पर NIA कोर्ट का प्रहार; लखनऊ के दो आरोपी दोषी करार

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UAE NewsGold rate in Indiadubai newsMuslim World

Trending news

UAE News
भारत में महंगाई की मार, दुबई में सोना पॉकेट-फ्रेंडली! कौड़ियों के भाव में 14K सोना
UP News
अल-कायदा की साजिश पर NIA कोर्ट का प्रहार; लखनऊ के दो आरोपी दोषी करार
Maharashtra news
SIR वोट चोरी का बड़ा स्कैम? कांग्रेस बोली- सरकार के इशारे पर EC कर रहा खेल
Bangladesh news
Slow Poison देकर खत्म करना चाहती थी हसीना सरकार? खालिदा जिया पर BNP का बड़ा दावा
Pakistan News
जिंदा हैं इमरान खान, PTI सीनेटर ने कहा- PAK फौज-ISI इस बात के लिए बना रही दबाव!
West Bengal news
वक्फ एक्ट पर ममता सरकार के क्यों बदले सुर? जिसने बंगाल के मुसलमानों की बढ़ा दी धड़कन
UP News
बरेली: भाई की हत्या कर प्रदीप बना अब्दुल! 38 साल बाद पुलिस ने खोल दी पूरी पोल
syria
Syria पर हमले से नाराज हुए सऊदी समेत कई मुस्लिम देश, जारी किया बयान
sanjauli masjid
Sanjauli Masjid का बढ़ता विवाद; हिंदू संगठनों ने निकाली शव यात्रा
muslim news
महिलाओं की खतना पर SC का सरकार को नोटिस, मुस्लिम बोहरा समाज में है रिवाज