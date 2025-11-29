भारत में महंगाई की मार, दुबई में सोना पॉकेट-फ्रेंडली! कौड़ियों के भाव में 14 कैरेट सोना

Gold Price in UAE: भारत में सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच दुबई ने पहली बार 14 कैरेट सोने की कीमत जारी कर दी है. इससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. दुबई ज्वेलरी ग्रुप (DJG) ने शनिवार (29 नवंबर) को बताया कि 14 कैरेट गोल्ड का रेट 301.25 दिरहम (7,230 रुपये) प्रति ग्राम रखा गया है. यह दुबई में बिकने वाले सोने की सबसे किफायती कैटेगरी है. वहीं, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 63 से 65 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच पहुंच चुकी है.

दुबई में सोने के दाम पहले ही रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं. अक्टूबर 2025 में सोना 500 दिरहम (12,000 रुपये) प्रति ग्राम से ऊपर चला गया था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4,300 डॉलर (382,700) प्रति औंस के पार पहुंच गई थी. महंगे होते सोने की वजह से अब वहां 18 और 21 कैरेट वाले हल्के और सस्ते जेवरों की मांग बढ़ रही है.

UAE और दुबई में आज सोने की कीमत

शनिवार (29 नवंबर) शाम DJG की वेबसाइट पर जारी रेट के मुताबिक, 24 कैरेट 507.75 दिरहम (12,186 रुपये), 22 कैरेट 470 दिरहम (11,280 रुपये), 21 कैरेट 450.75 दिरहम (10,818 रुपये) और 18 कैरेट 386.25 दिरहम (9,270) प्रति ग्राम पर बिक रहा है. नए 14 कैरेट रेट को शामिल करने के साथ अब कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी एक ऑप्शन तैयार हो गया है.

इंटरनेशनल मॉर्केट में स्पॉट गोल्ड इस हफ्ते 4,219.23 डॉलर (375,511 रुपये) प्रति औंस पर बंद हुआ. कीमतों में 1.51 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता सोने की कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं. टीडी सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड बार्ट मेलिक ने कहा कि 2026 तक अर्थव्यवस्था धीमी रह सकती है और फेडरल रिजर्व दरों में कमी कर सकता है.

भारत में भी सोने की कीमतों में लगी आग

भारत में सोने कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. शुक्रवार (28 नवंबर) के मुकाबल के शनिवार (29 नवंबर) को सोने की प्रति एक ग्राम कीमत भारी इजाफा दर्ज किया गया है. शनिवार को जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 12,982 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया, जबकि इससे एक दिन पहले यह 12,846 रुपये प्रति ग्राम था. इसी तरह 22 कैरेट सोना 11,900 प्रति ग्राम रहा और शुक्रवार को यह 11,775 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया. वहीं, एक दिन के अंतराल में 18 कैरेट सोने की कीमत 103 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया. शनिवार को 18 कैरेट सोना 9,737 रुपये प्रति ग्राम जबकि शुक्रवार को 9,634 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया.

