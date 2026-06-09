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Dubai Accident News Today: दुबई की एक व्यस्त सड़क पर सोमवार (8 जून) को हुआ एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर रख दिया. इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए हैं. मृतकों में कई प्रवासी भारतीय भी शामिल है. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और भारतीय काउंसलेट राहत और मदद के कामों में जुटा है.
दुबई स्थित भारतीय काउंसलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट एक संदेश में घटना के प्रति शोक जताया है. भारतीय काउंसलेट ने अपने संदेश में बताया कि उसके अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल भारतीय नागरिकों से मुलाकात की है. साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर मुमकिन मदद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.
दुबई पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि एक मालवाहक वाहन तकनीकी खराबी आने की वजह से सड़क पर रुक गया था. इसी दौरान उसके पीछे चल रही एक मिनी बस उस वाहन से टकरा गई, जिससे यह गंभीर दुर्घटना हुई. हादसे के मौके पर अफरा तफरी मच गई.
ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डॉयरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदान ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि मिनी बस ड्राइवर ने आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी नहीं बनाए रखी थी. इसी वजह से वह समय रहते बस को रोक नहीं सका और टक्कर हो गई.
हादसे में घायल हुए नौ लोगों में से पांच की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू कराया गया है.
#أخبار | شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق
التفاصيل:https://t.co/WQwenIkg5k#السلامة_المرورية pic.twitter.com/82H03QDa9F
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 8, 2026
दुर्घटना के बाद ट्रैफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के एक्सपर्ट को घटनास्थल पर भेजा गया है. अधिकारियों ने मौके से साक्ष्य जुटाए और हादसे के वजहों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस दलों ने सड़क पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया. साथ ही बचाव और राहत कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में मदद की.
इस घटना के बाद अधिकारियों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि चलती सड़क पर वाहन रोकना बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं. संयुक्त अरब अमीरात के संघीय यातायात कानून के तहत सड़क के बीच वाहन रोकने पर एक हजार दिरहम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाते हैं. ऐसे में अगर किसी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक में रुकावट आती है तो अतिरिक्त पांच सौ दिरहम का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
पुलिस ने ड्राइवर्स को सलाह दी है कि अगर रास्ते में वाहन खराब हो जाए तो तुरंत चेतावनी वाली लाइट्स जलाएं, सुरक्षित स्थान पर वॉर्निंग ट्रायंगल लगाए. इसके बाद ट्रैफिक से दूर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर फौरन इसकी जानकारी अधिकारियों को दें.