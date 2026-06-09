इस घटना के बाद अधिकारियों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि चलती सड़क पर वाहन रोकना बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं. संयुक्त अरब अमीरात के संघीय यातायात कानून के तहत सड़क के बीच वाहन रोकने पर एक हजार दिरहम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाते हैं. ऐसे में अगर किसी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक में रुकावट आती है तो अतिरिक्त पांच सौ दिरहम का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.