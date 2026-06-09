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दुबई में दिल दहला देने वाला हादसा; बस-ट्रक की जोरदार टक्कर, कई भारतीय प्रवासियों की मौत

Indian expatriates Death in Dubai Road Accident: दुबई में एक भीषण सड़क हादसे में कई भारतीय प्रवासियों की मौत हो गई. बताया जा रहा है यह हादसा उस समय हुआ जब तकनीकी खराबी की वजह से सड़क पर खड़े एक ट्रक से मिनी बस बेकाबू होकर टकरा गई. घटना की सूचना मिलते ही दुबई पुलिस और भारतीय काउंसलेट राहत कार्यों में जुटा है.

Published: Jun 09, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:39 AM IST
दुबई में दिल दहला देने वाला हादसा; बस-ट्रक की जोरदार टक्कर, कई भारतीय प्रवासियों की मौत
Image Credit: हादसे में मिनी बस के उड़ गए परखच्चे (PC-@DubaiPoliceHQ)

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दुबई में बस-ट्रक की जोरदार टक्कर, कई भारतीय प्रवासियों की मौत से मचा हड़कंप
dubai news2 min ago
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muslim newsJun 08