/डबलिन में मुसलमानों की इबादतगाह में लगाई आग, आयरलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ा 40 वर्षीय आरोपी

Ireland Mosque Arson News: यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. हालिया सालों में अलग-अलग देशों में मुसलमानों के इबादतगाहों पर हमलों और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती रही हैं. अब आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एक इबादतगाह में आग लगाने का मामला सामने आया है. इस मामले में डबलिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किा है. अधिकारियों का कहना है कि यह मस्जिद में आग जानबूझकर लगाई गई थी.