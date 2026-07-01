/डबलिन में मुसलमानों की इबादतगाह में लगाई आग, आयरलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ा 40 वर्षीय आरोपी

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Ireland Mosque Arson News: यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. हालिया सालों में अलग-अलग देशों में मुसलमानों के इबादतगाहों पर हमलों और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती रही हैं. अब आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एक इबादतगाह में आग लगाने का मामला सामने आया है. इस मामले में डबलिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किा है. अधिकारियों का कहना है कि यह मस्जिद में आग जानबूझकर लगाई गई थी.
आयरलैंड की पुलिस ने बताया कि 40 साल के एक शख्स को इस मामले में आरोपी बनाया गया है. उसे बुधवार को क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा. यह घटना सोमवार दोपहर शहर के बीच मौजूद टैलबॉट स्ट्रीट पर बने अल मदीना मस्जिद में हुई, जहां आग लगने से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा. हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
घटना के बाद शहर के उत्तरी मध्य हिस्से की कई सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया. गार्डा (आयरलैंड की पुलिस) ने दोनों ओर से रास्तों को बंद कर दिया, जिससे लोगों को दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ा. आग के वजह से इलाके में चलने वाली ट्रेन सर्विस भी कुछ समय के लिए रोक दी गई, जिसे आग पर काबू पाने के बाद दोबारा शुरू किया गया.
A Dublin mosque was set on fire in an arson attack on Monday, with an Iranian man arrested and later charged, he was caught on camera shouting anti‑Islam slurs on the street, including "go back to your own country." pic.twitter.com/61aKe5aYDd
— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) June 30, 2026
पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले इमारत से धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा था. वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने वाले यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. इसके बाद अग्निशमन दल ने मोर्चा संभाला. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है.
अग्निशमन विभाग के मुताबिक, सोमवार को लगभग दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर लोगों ने धुआं उठता देखकर इसकी सूचना दी. इसके तुरंत बाद चार दमकल गाड़ियां, एक ऊंची सीढ़ी वाला विशेष वाहन और बीस से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों, इमरजेंसी मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची.
आग लगने के समय इमारत में मौजूद तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी को भी चोट नहीं आई. हालांकि आग से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा. आग पर काबू पाने के बाद पूरे परिसर को सील कर दिया गया और उसे अपराध स्थल घोषित कर दिया गया, ताकि एक्सपर्ट जांच कर सकें कि आग कैसे लगी.
पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने में जुटे हैं. अधिकारियों ने कहा कि वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, अभी तक इस घटना के पीछे किसी दक्षिणपंथी या नस्लीय हिंसा का एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन जांच पूरी होने तक इस तरह की किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.
सोमवार रात पुलिस ने इसी मामले में 40 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. उससे शहर के उत्तरी हिस्से के एक पुलिस थाने में पूछताछ की गई. बाद में उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए. आज यानी बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.