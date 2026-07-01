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डबलिन में मुसलमानों की इबादतगाह में लगाई आग, आयरलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ा 40 वर्षीय आरोपी

Ireland Mosque Attack: आयरलैंड की राजधानी डबलिन में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब शहरों के बीचों-बीच स्थित मुसलमानों की इबादतगाह में संदिग्धों ने आग लगा दी. घटना में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन सबसे सकारात्मक बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. पुलिस ने इस मामले में 40 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:24 AM IST
डबलिन में मुसलमानों की इबादतगाह में लगाई आग, आयरलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ा 40 वर्षीय आरोपी
Image Credit: डबलिन की मस्जिद में आग लगाने वाला आरोपी (बाएं) और आग बुझाने में जुटी पुलिस (दाएं)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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