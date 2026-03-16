अमेरिका का एहसान चुकाते-चुकाते थक गए हैं यूरोपीय देश, ईरान युद्ध में ट्रंप को दिखाया ठेंगा

Trump on Strait of Hormuz: यूरोपीय देश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ मदद के लिए अमेरिका का एहसान चुकाते-चुकाते थक चुके हैं. अमेरिका की एक ही पुकार पर सभी यूरोपीय देश एकजुट हो जाते थे और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए लगातार मिलकर हमले करते थे. 1990 में खाड़ी युद्ध लड़ने के लिए वे अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, 2001 में NATO ने इराक में अमेरिका का साथ दिया और 2003 में NATO ने अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी साबित की.

दरअसल, जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने NATO देशों के प्रति एक टकराव वाला रवैया अपनाया और ऐलान किया कि अमेरिका के बिना NATO कुछ भी नहीं है. फिर भी ईरान के साथ चल रहे टकराव के बीच, उनका लहजा बदल गया है और अब वे NATO देशों से मदद मांग रहे हैं. ऐसी मदद जिसे देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है. ट्रंप अब NATO के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार कोई नहीं सुन रहा. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खुलवाने के लिए कई देशों से मदद मांगी है, लेकिन उन सभी ने साफ-साफ कह दिया है कि वे किसी भी हाल में अमेरिका का साथ नहीं देंगे.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर यूरोपीय देश होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद नहीं करते हैं, तो यह NATO के भविष्य के लिए "बहुत बुरा" होगा. इसके अलावा, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी आगामी बैठक से पहले चीन होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि चीन को "अपना 90 प्रतिशत तेल इसी जलडमरूमध्य से मिलता है." ट्रंप ने ये बातें एक विदेशी निजी न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहीं.

NATO को दी धमकी

NATO और यूरोपीय सहयोगियों के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि उन देशों के लिए यह "उचित" है जो होर्मुज जलडमरूमध्य से फायदा उठाते हैं, वे इसे फिर से खोलने में मदद करें. ट्रंप का तर्क है कि यूरोप और चीन खाड़ी क्षेत्र से आने वाली तेल की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दूसरे देशों से कोई जवाब नहीं आता है, तो यह "NATO के भविष्य के लिए बहुत बुरा" साबित हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के प्रति "काफी नरम" रहा है.

यूक्रेन को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "हमें यूक्रेन के मामले में उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं थी. यूक्रेन हमसे हज़ारों मील दूर है. फिर भी हमने उनकी मदद की. अब, हम देखेंगे कि क्या वे हमारी मदद करते हैं. क्योंकि मैं लंबे समय से यह कहता आ रहा हूं कि हम उनके लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन वे हमारे लिए मौजूद नहीं रहेंगे और मुझे यकीन नहीं है कि वे ऐसा करेंगे." ट्रंप की ये टिप्पणियां उनके उस बयान के ठीक एक दिन बाद आईं, जिसमें उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक "साझा प्रयास" में शामिल होने की अपील की थी.

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