Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान, कह दी बड़ी बात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2929471
Zee SalaamMuslim World

Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान, कह दी बड़ी बात

Iran News: ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. इस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:37 AM IST

Trending Photos

Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान, कह दी बड़ी बात

Iran News: अमेरिका की खुली मुखालिफत और अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान पर पहले से कई प्रतिबंध लगे हुए हैं. अब E3 देशों ने (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) ईरान पर लगे पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की कोशिश की है. दरअसल, दक्षिण कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने की मांग की गई थी. 

लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया. ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के बाद एक बयान में कहा कि यह कदम एक गैरकानूनी, अनुचित और भड़काऊ कृत्य है, जो चल रही कूटनीतिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है. इस प्रस्ताव पर शुक्रवार (19 सितंबर) को वोटिंग हुई. इस प्रस्ताव के खिलाफ 9 देशों ने वोट किया, जबकि इस प्रस्ताव के समर्थन में रूस, चीन और पाकिस्तान ने वोट किया. बहुमत न होने की वजह से यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया. अगर ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर समझौता नहीं करता है, तो 28  सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंध ईरान पर एक बार फिर से लागू हो जाएंगे. 

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीन यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) द्वारा ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रतिबंधों को बहाल करने की कोशिश ऐसे समय में हुई है, जब ईरान की सुरक्षित परमाणु सुविधाओं पर इजराइली शासन और अमेरिका द्वारा हमला किया गया और उन्हें नुकसान पहुँचाया गया. बता दें कि ईरान हाल ही में IAEA के साथ अपने रिश्ते बहाल कर दिए और IAEA के चीफ ने ईरान के एक परमाणु केंद्र का दौरा भी किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रालय ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के लिए उसके लोगों की इच्छाशक्ति को दर्शाता है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा करेगा और किसी भी गैरकानूनी कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखेगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

iran newsE3 country against Iranmuslim world newsToday News

Trending news

Jerusalem news
इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के इमाम को किया गिरफ्तार; मस्जिद में एंट्री पर लगाई रोक
jamia news
JMI में बटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया डिटेन
Abu Azmi on I Love Muhammad
'I Love Muhammad' लिखने पर जेल भी जाना पड़े तो तैयार हैं, मुस्लिम नेता ने भरी हुंकार
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगाह में नितिन गडकरी की मन्नत पूरी; प्यारे खान संग वफ्द ने चढ़ाई चादर
United Nations General Assembly
वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PoK को छोड़ खैबर पख्तूनख्वा में ठिकाना बना रहा हैं जैश
Mohammed Nizamuddin Shooting
15 दिन पहले US पुलिस ने निजामुद्दीन को मारी थी 4 गोली, अस्पताल में पड़ी है लाश
I Love Muhammad Trends on Social Media
मजार तोड़ने वालों पर चुप्पी, ‘I Love Muhammad’ लिखने पर केस; SM पर भड़के यूजर्स
Maulana Shahabuddin Barelvi
"जब धीरेंद्र शास्त्री पैदा न हुए थे, तब भी मुस्लिम थे देशभक्त", मौलाना का करारा जवाब
Zubeen Garg
'गैंगस्टर' के गीत 'या अली मदद आली' में आखिर सिंगर जुबिन गर्ग किससे मांग रहे मदद
;