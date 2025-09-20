Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान, कह दी बड़ी बात

Iran News: अमेरिका की खुली मुखालिफत और अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान पर पहले से कई प्रतिबंध लगे हुए हैं. अब E3 देशों ने (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) ईरान पर लगे पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की कोशिश की है. दरअसल, दक्षिण कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने की मांग की गई थी.

लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया. ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के बाद एक बयान में कहा कि यह कदम एक गैरकानूनी, अनुचित और भड़काऊ कृत्य है, जो चल रही कूटनीतिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है. इस प्रस्ताव पर शुक्रवार (19 सितंबर) को वोटिंग हुई. इस प्रस्ताव के खिलाफ 9 देशों ने वोट किया, जबकि इस प्रस्ताव के समर्थन में रूस, चीन और पाकिस्तान ने वोट किया. बहुमत न होने की वजह से यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया. अगर ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर समझौता नहीं करता है, तो 28 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंध ईरान पर एक बार फिर से लागू हो जाएंगे.

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीन यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) द्वारा ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रतिबंधों को बहाल करने की कोशिश ऐसे समय में हुई है, जब ईरान की सुरक्षित परमाणु सुविधाओं पर इजराइली शासन और अमेरिका द्वारा हमला किया गया और उन्हें नुकसान पहुँचाया गया. बता दें कि ईरान हाल ही में IAEA के साथ अपने रिश्ते बहाल कर दिए और IAEA के चीफ ने ईरान के एक परमाणु केंद्र का दौरा भी किया.

मंत्रालय ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के लिए उसके लोगों की इच्छाशक्ति को दर्शाता है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा करेगा और किसी भी गैरकानूनी कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखेगा.