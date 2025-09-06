फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करना चाहते हैं नेतन्यहू; मिस्र और कतर ने कह दी बड़ी बात

War on Gaza: गज़ा पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए इजरायली सरकार कई तरह के हथकंडे अपना रही है. एक तरफ इजरायली सेना गजावासियों को जबरन विस्थापन के लिए मजबूर कर रही है. साथ ही नागरिकों के मकानों पर बमबारी कर रही है. वहीं, दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र पर सवाल उठाते हुए एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह गज़ावासियों के लिए राफा क्रॉसिंग खोलने को तैयार हैं, लेकिन मिस्र ऐसा नहीं चाहता. नेतन्याहू के बयान पर मिस्र और कतर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस बयान के लिए नेतन्याहू की निंदा की है.

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में नेतन्याहू की रफा क्रॉसिंग और फिलिस्तीनियों के विस्थापन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी. मिस्र ने नेतन्याहू के इस बयान को गज़ा में इजरायल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने और जवाबदेही से भागने की कोशिश करार दिया. मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेतन्याहू क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ाने के लिए और अस्थिरता को बनाए रखने के ऐसे बयान दे रहे हैं.

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन विस्थापित करने की इजरायली योजना को सीधे तौर पर नकार दिया. बयान में आगे कहा गया है कि मिस्र ऐसी योजना को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन और युद्ध अपराध बताया है. मिस्र ने कहा कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा कि मिस्र इजरायल की ऐसी किसी योजना में कभी शामिल नहीं होगा और न ही फिलिस्तीनियों के विस्थापन के लिए काम करेगा. जाहिर है कि मिस्र और अरब के सभी मुल्क फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन वाली नीति के खिलाफ हैं.

वहीं, कतर ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन वाले इजरायली योजना पर और नेतन्यहू द्वारा राफा क्रॉसिंग खोलने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. कतर के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है और इजरायल की इस योजना को कब्जे की नीति का विस्तार बताया है.