Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /सोने की तस्करी पर मिस्र का बड़ा एक्शन, सूडान सीमा से सैकड़ों लोग गिरफ्तार

सोने की तस्करी पर मिस्र का बड़ा एक्शन, सूडान सीमा से सैकड़ों लोग गिरफ्तार

Egypt Arrest Gold Smuggler: मिस्र की सेना ने सूडान सीमा के पास अवैध सोना खनन और तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने भारी मात्रा में उपकरण भी जब्त किए हैं. सूडान में जारी संघर्ष के बीच सोने की तस्करी और अवैध खनन क्षेत्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:03 AM IST
सोने की तस्करी पर मिस्र का बड़ा एक्शन, सूडान सीमा से सैकड़ों लोग गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में भीषण धमाका, 12 भारतीय नागरिकों की गई जान
qatar news23 min ago
2
muslim news57 min ago
3
West Bengal newsJun 22
4
Uttar Pradesh newsJun 22
5
iran newsJun 22