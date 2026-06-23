सेना के बयान के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों में 87 मिस्र के नागरिक और 136 अन्य विदेशी शामिल थे, हालांकि उनके देशों के नाम नहीं बताए गए. सेना के बयान में कहा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान "गैर-कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण और मशीनें" भी ज़ब्त की गईं. यह इलाका सूडान की सीमा से सटा है, जहां भी सोने की खदानें हैं. सूडान में तीन साल से चल रही लड़ाई और अफरातफरी के कारण वहां माइनिंग का काम बिना किसी नियम-कानून के हो रहा है. 2024 में UN के विशेषज्ञों के पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूडान में निकाले गए सोने का 50% से ज़्यादा हिस्सा देश से बाहर तस्करी कर दिया गया.