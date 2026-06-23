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Egypt Arrest Gold Smuggler: मिस्र के दक्षिणी इलाके में सोने की कई खदानें हैं और सरकार ने वहां सुकारी मेगा-प्रोजेक्ट समेत कई बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. मिस्र की सेना ने सोमवार (22 जून) को बताया कि सुरक्षा बलों ने सूडान से लगी सीमा पर सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं. इन पर गैरकानूनी तरीके से सोने की माइनिंग और तस्करी का आरोप है.
सेना के बयान के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों में 87 मिस्र के नागरिक और 136 अन्य विदेशी शामिल थे, हालांकि उनके देशों के नाम नहीं बताए गए. सेना के बयान में कहा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान "गैर-कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण और मशीनें" भी ज़ब्त की गईं. यह इलाका सूडान की सीमा से सटा है, जहां भी सोने की खदानें हैं. सूडान में तीन साल से चल रही लड़ाई और अफरातफरी के कारण वहां माइनिंग का काम बिना किसी नियम-कानून के हो रहा है. 2024 में UN के विशेषज्ञों के पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूडान में निकाले गए सोने का 50% से ज़्यादा हिस्सा देश से बाहर तस्करी कर दिया गया.
सोने की दौलत के पीछे काला कारोबार, सूडानी खनिकों की बढ़ी मुश्किलें
देश की कुल कमाई में सोने का हिस्सा 70% है. ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो क्लिप में मिस्र और सूडान के बीच बॉर्डर क्रॉसिंग पर सैकड़ों सूडानी लोग दिखाई दिए. सूडानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वे माइनर (खदान में काम करने वाले) थे जिन्हें मिस्र सरकार ने हिरासत में लिया था और देश से निकाल दिया था. सूडान में सेना और पैरामिलिट्री 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' के बीच चल रही लड़ाई में सोना एक अहम मुद्दा रहा है. इन गुटों ने अपनी फंडिंग के लिए डार्फर और कोर्डोफान इलाकों से हज़ारों टन सोने की तस्करी की है.
सीमा सुरक्षा पर मिस्र का कड़ा संदेश
मिस्र की सेना ने बताया कि सोने की माइनिंग करने के शक में कई लोगों ने मिस्र के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया, जिन्हें बाद में उनके देश वापस भेज दिया गया. सेना ने हिरासत में लिए गए या निकाले गए लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. मिस्र की सेना ने यह भी चेतावनी दी कि "किसी भी खतरे से निपटने के लिए उसके पास सभी विकल्प मौजूद हैं."