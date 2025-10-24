मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ की फिलिस्तीनी उप-राष्ट्रपति से मुलाकात; गाजा में ये कदम उठाने पर बनी सहमति

Gaza Ceasefire Update: मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन महमूद रशाद और फिलिस्तीन के उप-राष्ट्रपति हुसैन अल-शेख के बीच राजधानी काहिरा में मुलाकात हुई है. इस मुलाकात के दौरान फिलिस्तीनी इंटेलिजेंस चीफ माजिद फराज भी मौजूद रहे हैं. दरअसल, गज़ा में इजरायली हमले बंद हो चुके हैं और सीजफायर लागू है. इजरायली बमबारी से खंडर में तब्दील गज़ा और वहां उत्पन्न संकट को खत्म करने के लिए बीते गुरुवार (23 अक्टूबर) मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन महमूद रशाद ने फिलिस्तीन के उप-राष्ट्रपति हुसैन अल-शेख से मुलाकात की है.

इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने गज़ा संकट को खत्म करने और सीजफायर को स्थिर करने की कोशिशों पर चर्चा की. दोनों पक्ष ने इजरायल नेसेट (संसद) द्वारा किसी भी फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने के फैसले को खारिज करने और सीजफायर समझौते का समर्थन करने के मुद्दे पर सहमति जताई.

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इस बात की जानकारी दी कि मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन महमूद रशाद ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की है. इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच गज़ा में राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई.

गौरतलब है कि गज़ा में इजरायली नरसंहार पर रोक लगवाने में मिस्र का अहम योगदान है. गज़ा में सीजफायर लागू करने के लिए अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने अहम योगदान निभाया. मिस्र की राजधानी काहिरा में कई राउंड की मीटिंग के बाद हमास और इजरायल के प्रतिनिधि सीजफायर के राजी हुए. सीजफायर के शर्तों के मुताबिक दोनों पक्षों ने कैदियों के अदला बदली कर ली है और इजरायली सेना गज़ा से बाहर जा रही है.

गज़ा सीजफायर के दूसरी चरणों को लागू करने के लिए डिप्लोमैटिक एक्टिविटी तेज हो गई है. हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इजरायल पहुंचे और सीजफायर के दूसरे चरण को लागू करने के लिए वहां के जिम्मेदारों से चर्चा की. इसी कड़ी में अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जे.डी वेंस ने भी इजरायल का दौरा किया, जहां सीजफायर के दूसरे चरण को लागू करने पर चर्चा हुई.