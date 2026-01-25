ट्रंप के अमेरिका में ईरान से कनेक्शन पड़ा भारी, यूनिवर्सिटी ने कैंसर की डॉक्टर को निकाला!

Iran News: लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करने का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका एक बार फिर अपने ही दावों को लेकर सवालों के घेरे में है. जिस देश में अकादमिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बातें की जाती हैं, वहीं एक यूनिवर्सिटी का फैसला अब अंतरराष्ट्रीय सियासत और प्रतिबंधों के साये में लिया गये फैसले को तौर पर देखा जा रहा है.

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में मौजूद एमोरी यूनिवर्सिटी (Emory University) ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी की बेटी फातिमा अर्दशीर लारीजानी को यूनिवर्सिटी से हटा दिया है. इस बात की पुष्टि बीबीसी फारसी से बातचीत में यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर ने की है.

फातिमा अर्दशीर लारीजानी अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में कार्यरत थीं. यूनिवर्सिटी में वह अपने मिडिल नेम 'अर्दशीर' से जानी जाती हैं. हाल के दिनों में ईरानी सरकार के विरोधियों ने एमोरी यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया था और फातिमा लारीजानी को नौकरी से हटाने की मांग की थी.

इस मामले में सियासी दबाव भी खुलकर सामने आया. बीते गुरुवार को जॉर्जिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य अर्ल कार्टर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने मांग की कि फातिमा लारीजानी को यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया जाए और उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द किया जाए. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब जनवरी 2025 में अमेरिका ने अली लारीजानी को प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में शामिल किया है. अमेरिकी सरकार ने उन पर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में भूमिका निभाने और 'शैडो बैंकिंग' नेटवर्क के जरिए तेल से होने वाली आय की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी सरगर्मियों में शामिल होने के आरोप लगाए थे. इन्हीं आरोपों के आधार पर अली लारीजानी पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे.

हाल के महीनों में विदेशों में रह रहे ईरानी नागरिकों ने भी ईरान में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में कई देशों में प्रदर्शन किए थे. इन प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने संबंधित सरकारों से यह मांग की थी कि ईरानी सरकार से जुड़े लोगों को उनके देशों से बाहर निकाला जाए. एमोरी यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ प्रदर्शन भी इसी वैश्विक विरोध का हिस्सा बताया जा रहा है.

फातिमा लारीजानी की बर्खास्तगी को लेकर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह फैसला शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर आचरण के आधार पर लिया गया या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और दबाव का नतीजा है. यूनिवर्सिटी में वह कैंसर रिसर्च जैसे संवेदनशील और वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रही थीं, लेकिन इसके बावजूद उनके पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को लेकर विरोध हुआ. हालांकि, अभी तक एमोरी यूनिवर्सिटी की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं जारी किया गया है कि फातिमा लारीजानी को किस आधार पर नौकरी से हटाया गया है.

