Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3086057
Zee SalaamMuslim Worldट्रंप के अमेरिका में ईरान से कनेक्शन पड़ा भारी, यूनिवर्सिटी ने कैंसर की डॉक्टर को निकाला!

ट्रंप के अमेरिका में ईरान से कनेक्शन पड़ा भारी, यूनिवर्सिटी ने कैंसर की डॉक्टर को निकाला!

Emory University Fires Iranian Official Daughter: अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी की बेटी फातिमा लारीजानी को नौकरी से हटा दिया. यह फैसला ईरान विरोधी प्रदर्शनों और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच लिया गया, जिससे दुनियाभर में अकादमिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:44 PM IST

Trending Photos

Emory University ने फातिमा लारीजानी को नौकरी से निकाला (फाइल फोटो)
Emory University ने फातिमा लारीजानी को नौकरी से निकाला (फाइल फोटो)

Iran News: लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करने का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका एक बार फिर अपने ही दावों को लेकर सवालों के घेरे में है. जिस देश में अकादमिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बातें की जाती हैं, वहीं एक यूनिवर्सिटी का फैसला अब अंतरराष्ट्रीय सियासत और प्रतिबंधों के साये में लिया गये फैसले को तौर पर देखा जा रहा है. 

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में मौजूद एमोरी यूनिवर्सिटी (Emory University) ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी की बेटी फातिमा अर्दशीर लारीजानी को यूनिवर्सिटी से हटा दिया है. इस बात की पुष्टि बीबीसी फारसी से बातचीत में यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर ने की है.

फातिमा अर्दशीर लारीजानी अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में कार्यरत थीं. यूनिवर्सिटी में वह अपने मिडिल नेम 'अर्दशीर' से जानी जाती हैं. हाल के दिनों में ईरानी सरकार के विरोधियों ने एमोरी यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया था और फातिमा लारीजानी को नौकरी से हटाने की मांग की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में सियासी दबाव भी खुलकर सामने आया. बीते गुरुवार को जॉर्जिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य अर्ल कार्टर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने मांग की कि फातिमा लारीजानी को यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया जाए और उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द किया जाए. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब जनवरी 2025 में अमेरिका ने अली लारीजानी को प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में शामिल किया है. अमेरिकी सरकार ने उन पर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में भूमिका निभाने और 'शैडो बैंकिंग' नेटवर्क के जरिए तेल से होने वाली आय की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी सरगर्मियों में शामिल होने के आरोप लगाए थे. इन्हीं आरोपों के आधार पर अली लारीजानी पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे.

हाल के महीनों में विदेशों में रह रहे ईरानी नागरिकों ने भी ईरान में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में कई देशों में प्रदर्शन किए थे. इन प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने संबंधित सरकारों से यह मांग की थी कि ईरानी सरकार से जुड़े लोगों को उनके देशों से बाहर निकाला जाए. एमोरी यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ प्रदर्शन भी इसी वैश्विक विरोध का हिस्सा बताया जा रहा है.

फातिमा लारीजानी की बर्खास्तगी को लेकर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह फैसला शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर आचरण के आधार पर लिया गया या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और दबाव का नतीजा है. यूनिवर्सिटी में वह कैंसर रिसर्च जैसे संवेदनशील और वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रही थीं, लेकिन इसके बावजूद उनके पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को लेकर विरोध हुआ. हालांकि, अभी तक एमोरी यूनिवर्सिटी की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं जारी किया गया है कि फातिमा लारीजानी को किस आधार पर नौकरी से हटाया गया है. 

यह भी पढ़ें: Mirzapur: फर्जी आंकड़े, कमजोर तर्क; इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' की कथा पर संदेह क्यों?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

iran newsEmory UniversityMuslim World

Trending news

iran news
ट्रंप के US में ईरान से कनेक्शन पड़ा भारी, यूनिवर्सिटी ने कैंसर की डॉक्टर को निकाला!
UP News
फर्जी आंकड़े, कमजोर तर्क; इमरान खान के खिलाफ 'जिम जिहाद' की कथा पर संदेह क्यों?
muslim news
मोदी के 'मन की बात' में UAE प्रेसिडेंट का ज़िक्र; मुस्लिम देशों की जमकर की तारीफ
islam news
Opinion: मजहब के नाम पर जंग क्यों? जब क़ुरआन, बाइबिल, गीता का है एक ही संदेश
muslim news
बुल्ले शाह की मजार पर हिंदूवादियों का हमला, भारी तोड़ फोड़ से दहशत में अल्पसंख्यक!
Pakistani News
पांजाब में पाकिस्तानी नेटवर्क का खुलासा, स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने सतनाम सिंह को दबोचा
Republic day Meat Ban Order
Odisha: गणतंत्र दिवस पर मीट दुकान बंद रखने का आदेश, लापरवाहों पर हो सकती है कार्रवाई
madhya pradesh news
MP News: दीनदयाल नगर में मस्जिद, हिन्दू संगठन नाराज़; हाउसिंग बोर्ड ने भी उठाये सवाल?
haryana crime news
Haryana: मीट विक्रेता सावन की चाकू गोदकर हत्या, दोस्त साहिल गंभीर रूप से घायल
muslim news
अक्षरधाम मंदिर आतंकी हमले में तीन बेगुनाह बरी; अटैक के वक़्त अरब में कर रहे थे नौकरी