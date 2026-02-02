मक्का से फ्लोरिडा तक किस्वा की यात्रा, एप्सटीन फाइल्स में शर्मनाक सच उजागर!

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldमक्का से फ्लोरिडा तक किस्वा की यात्रा, एप्सटीन फाइल्स में शर्मनाक सच उजागर!

Kaaba Kiswa Mention in Epstein Files: एप्सटीन फाइल्स में सामने आए 2017 के ईमेल्स से खुलासा हुआ है कि जेफरी एप्सटीन ने काबा के पाक किस्वा के टुकड़े अमेरिका मंगवाए थे. UAE के संपर्कों के जरिये भेजे गए इन टुकड़ों को "कलाकृति" बताकर इंपोर्ट किया गया, जिससे धार्मिक वस्तुओं की निगरानी पर सवाल उठे हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:47 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Jeffrey Epstein Files: एप्सटीन फाइल्स को लेकर हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. यह दस्तावेज न सिर्फ जेफरी एप्सटीन के काले सच को उजागर कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों और नेटवर्क पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने धार्मिक, नैतिक और मानवीय सीमाओं को लांघते हुए उससे संबंध बनाए. इसी कड़ी में अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस्लाम की सबसे पवित्र निशानी काबा और उसके मुकद्दस किस्वा को लेकर भी बहस छेड़ दी है और उन लोगों पर तंज कस दिया है, जिन्होंने इस पाक कपड़े को एक सजायाफ्ता यौन अपराधी तक पहुंचाने में भूमिका निभाई.

नई तरह से जारी हुए ईमेल्स के मुताबिक, कुख्यात और यौन अपराधों के दोषी जेफरी एपस्टीन ने मक्का से काबा के गिलाफ यानी पाक कपड़ा (किस्वा) के टुकड़े अपने अमेरिका स्थित घर मंगवाने का इंतजाम किया था. यह टुकड़े संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मौजूद उसके संपर्कों के जरिए भेजे गए. साल 2017 के ईमेल्स से यह जानकारी सामने आती है कि UAE की एक कारोबारी महिला अजीजा अल-अहमदी और एक अन्य शख्स अब्दुल्ला अल-मारी ने मिलकर किस्वा से जुड़े तीन टुकड़ों को जेफरी एप्सटीन तक पहुंचाने की पूरा इंतजाम किया था. 

इन ईमेल्स में शिपमेंट से जुड़े इनवॉइस, कस्टम्स के दस्तावेज और आखिरी डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया का ब्योरा दर्ज है. यह पवित्र सामान सऊदी अरब से हवाई मार्ग के जरिए भेजा गया और इसे ब्रिटिश एयरवेज के माध्यम से अमेरिका पहुंचाया गया. आखिर में यह शिपमेंट फ्लोरिडा स्थित एप्सटीन के घर तक पहुंची. ईमेल्स के मुताबिक, इस शिपमेंट में शामिल तीनों टुकड़े अलग-अलग तरह के थे.

यह भी पढ़ें: क्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?

रिपोर्ट के मुताबिक, पहला टुकड़ा काबा के अंदर से लिया गया था, जिसे सबसे ज्यादा पाक माना जाता है. दूसरा टुकड़ा काबा के बाहरी किस्वा का था, जो पहले इस्तेमाल में रह चुका था. जबकि तीसरा टुकड़ा उसी किस्वा की सामग्री से बना हुआ था, लेकिन उसे कभी काबा पर इस्तेमाल नहीं किया गया था. कस्टम्स से क्लियरेंस हासिल करने के लिए इसी तीसरे, इस्तेमाल न किए गए टुकड़े का सहारा लिया गया. 

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी मदद से पूरे शिपमेंट को "धार्मिक वस्तु" की बजाय "कलाकृति" के तौर पर घोषित किया गया, ताकि इंपोर्ट प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए. यह पार्सल मार्च 2017 में एप्सटीन के घर पहुंचे. यह वही समय था, जब वह अपने यौन अपराधों के मामले में जेल की सजा पूरी कर चुका था. एक ईमेल में अजीजा अल-अहमदी ने किस्वा की धार्मिक अहमियत को बयान करते हुए लिखा कि "यह काला कपड़ा कम से कम एक करोड़ मुसलमानों के जरिये छुआ गया है, जिसे सुन्नी, शिया और अन्य फिरकों के लोग."

उन्होंने लिखा कि लोग काबा का सात बार तवाफ करते हैं, फिर जितना हो सके इस कपड़े को छूने की कोशिश करते हैं और इस पर अपनी दुआएं, ख्वाहिशें, आंसू और उम्मीदें छोड़ते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी दुआएं कुबूल होंगी. हालांकि, इन ईमेल्स में यह साफ नहीं होता कि अल-अहमदी की एप्सटीन से पहचान कैसे हुई या एप्सटीन इस पवित्र कपड़े को क्यों अपने पास रखना चाहता था.

किस्वा से जुड़े इस लेन-देन के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा. सितंबर 2017 में जब 'हरिकेन इरमा' ने कैरेबियन इलाके में भारी तबाही मचाई और एप्सटीन के निजी द्वीप को नुकसान पहुंचा, तो अल-अहमदी ने उसके सचिव के जरिए कई बार उसकी सलामती के बारे में पूछा. एप्सटीन के सचिव ने जवाब दिया कि सभी सुरक्षित हैं, हालांकि कई ढांचे, पेड़, डॉक पवेलियन और सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं. उन्होंने लिखा कि हालात खराब है, लेकिन सब कुछ दोबारा बनाया जा सकता है. इस पर अल-अहमदी ने जवाब दिया, "मैं नया टेंट भेजने का वादा करती हूं." यह साफ नहीं है कि वह कभी उस द्वीप पर गईं या वहां क्या होता था, इसकी उन्हें जानकारी थी या नहीं.

इस्लामिक परंपरा के मुताबिक, हज के दौरान हर साल किस्वा बदला जाता है, और पुराने किस्वा के कुछ हिस्से कभी-कभी गणमान्य लोगों या धार्मिक संस्थानों को तोहफे में दिए जाते हैं. लेकिन इन खास टुकड़ों का एक सजायाफ्ता बाल यौन अपराधी तक पहुंचना, ऐसे पाक सामान की जांच-प्रक्रिया, वितरण और जिम्मेदारी की पूरी सीरीज पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें: Hate Speech: बदजुबान और बेलगाम हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री; सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

