EU की इस कार्रवाई से कंगाल हो जाएगा इजरायल, गज़ा में जंग खत्म करने के लिए उठाए गए कदम
Muslim World

EU suspends trade with Israel: यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर आज इजरायल पर नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाएंगे. यह कार्रवाई इजरायल पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है, ताकि इजरायल गज़ा में युद्ध को खत्म कर दे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:33 AM IST

EU suspends trade with Israel: संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि गज़ा में इजरायल नरसंहार कर रहा है. दरअसल, गज़ा में इजरायली सेना ने आखिरी वार शुरू कर दिया. बीते दिनों इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गज़ा पर पूर्ण कब्जा करने के लिए आखिरी वार शुरू कर दिया गया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गज़ा जल रहा है. इसी कड़ी में यूरोपीय यूनियन (EU) आज (17 सितंबर) को इजरायल पर नए और बड़े प्रतिबंध लगाएगा. 

यूरोपीय यूनियन के एक प्रवक्ता ने बताया कि यूरोपीय युनियन के कमिश्न आज यानी बुधवार को गाजा में युद्ध को रोकने के लिए इजराइल पर नए प्रतिबंध लगाएंगे. EU के प्रवक्ता पाउला पिन्हो ने बीते मंगलवार (16 सितंबर) को मीडिया से बातचीत में बताया कि EU गज़ा में युद्ध रोकने को लेकर व्यापार प्रावधानों को निलंबित करेगा. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और ऐसे प्रतिबंधों का इजरायली अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है. इजरायली प्रधानमंत्री कबूल कर चुके हैं कि वैश्विक स्तर पर इजरायल अकेला पड़ गया है.

गौरतलब है कि इजरायल हमास के बहाने गज़ा पर कब्जा करना चाहता है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान कर चुके हैं. वहीं, फिलिस्तीन के  वेस्ट बैंक में भी इजरायली सुरक्षा बल आए दिन कार्रवाई कर रहे हैं और भारी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं. 

बीते 15 तारीख को इजरायली विदेश मंत्री मार्को रुबियो इजरायल के दौरे पर गए थे. मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास समझौता करने के लिए कुछ ही दिनों का वक्त है. मार्को रुबियो का यह दौरा कतर पर इजरायली हमले के बाद हुआ. उन्होंने हमास से हथियार छोड़ देने की मांग की. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

EU sanctions IsraelEU suspends trade With IsraelEU against Israelmuslim world newsToday News

