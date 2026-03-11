ईरान पर EU के नए प्रतिबंध, अमेरिका-इजरायल के युद्धापराधों पर पर चुप्पी, उठे गंभीर सवाल

EU New sanctions on Iran: ईरान अकेला अमेरिका और इजरायल के खिलाफ पिछले 11 दिनों से युद्ध लड़ रहा है. इस बीच यूरोपीय यूनियन का एक बेहद ही शर्मनाक चेहरा सामने आया है. यूरोपीय यूनियन ने तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए गंभीर ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के आरोपी 19 ईरानी अधिकारियों और संस्थाओं पर नए बैन को मंजूरी दी है. हालांकि, नए बैन पैकेज को लागू होने से पहले अभी भी यूरोपियन यूनियन की काउंसिल से फॉर्मल मंजूरी की जरूरत है.

EU ने ईरान पर मानवाधिकार की दुहाई देते हुए कई नए प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन अमेरिका और इजरायल पर एक भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पिछले 11 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, मेडिकल सेंटर, रेड क्रिसेंट सेंटर, एम्बुलेंस, मेट्रो स्टेशन और आम नागरिकों के घरों पर बमबारी की है, जिसमें लगभग 1300 से अधिक आम लोगों की मौत हुई है. अमेरिका ने ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें लगभग 165 लोगों की मौत हुई, मरने वालों में ज्यादातर नाबालिग मासूम छात्राएं थीं. इन युद्धापराधों और मानवाधिकार उल्लंघनों के बावजूद EU ने अमेरिका और इजरायल पर एक भी प्रतिबंध का ऐलान नहीं किया.

EU के फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी के हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कैलास ने इस कदम की घोषणा की. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा "EU ईरान को जिम्मेदार ठहराता रहेगा. आज, EU के सदस्य देशों के एम्बेसडर ने गंभीर ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ईरान के 19 सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं पर नए बैन को मंजूरी दी है. जैसे-जैसे ईरान युद्ध जारी रहेगा, EU अपने हितों की रक्षा करेगा और घरेलू दमन के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा. इससे तेहरान को यह भी मैसेज जाएगा कि ईरान का भविष्य दमन पर नहीं बन सकता." इससे पहले EU ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाला था, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए यूरोप की सेना को आतंकवादी ग्रुप्स की लिस्ट में शामिल कर दिया.

