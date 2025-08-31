फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला; EU गज़ा के लिए ट्रंप से की खास अपील
फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला; EU गज़ा के लिए ट्रंप से की खास अपील

Palistine News: अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास समेत कई फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने से इंकार कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने सामूहिक रूप से एक बयान जारी कर अमेरिका से मांग की है कि अमेरिका, फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने से इंकार न कर और अपने फैसले पर फिर से विचार करे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:54 PM IST

फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला; EU गज़ा के लिए ट्रंप से की खास अपील

Palistine News: यूरोप और दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की था. सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की बैठक होनी है और इसी बैठक में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की तैयारी है. लेकिन अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास समेत कई फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा देने पर रोक लगा दी. अब खबर है कि यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक के दौरान सामूहिक रूप से अमेरिका से मांग की है कि अमेरिका फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा न रोके. ताकि वे लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हिस्सा ले सके. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ (EU) के विदेश मंत्रियों ने कोपेनहेगन में एक बैठक की, जहां उन्होंने सामूहिक तौर पर अमेरिका से यह मांग की कि अमेरिका फिलिस्तीनी अधिकारियों को न्यू यॉर्क आने के लिए वीजा देने से इंकार न करें. यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका से आग्रह किया है कि अमेरिका फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ हाल के दिनों में जो फैसले लिए हैं, उन पर एक बार फिर विचार करें.

यूरोपीय संघ (EU) की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि EU गज़ा में स्थिति की गंभीरता पर मोटे तौर पर सहमत हैं, लेकिन उसके ठोस उपायों पर आम सहमति नहीं बन पाई है.

दरअसल, सितंबर के महीने में अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होनी है. दूसरी ओर इजरायल, गज़ा में नरसंहार कर रहा है. गज़ा पर इजरायल की बरबरता से नाराज यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है. लोगों का मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्ज दिया जाए, इसीलिए अमेरिका ने फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा देने से इंकार कर दिया है. हालांकि अमेरिक ने इस कार्रवाई के पीछे दूसरा तर्क दिया है. उनका कहना है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी यहूदियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

war on gazaEU Support Palestinian Stateisrael attack gazaUS Visa Denial Palestinian AuthorityPalestinian Authority Chief Mahmoud Abbasmuslim newsToday News

