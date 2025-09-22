यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना महज दिखावा, गज़ा में अभी-भी जारी है बमबारी

Palestine News: फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई. इस बैठक में 145 देशों ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति जताई और फिलिस्तीन के हक में वोट किया, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ इजरायल और अमेरिका समेत 10 देशों ने वोट किया. बहुमत के साथ फिलिस्तीन को राज्य देने का प्रस्ताव पास हो गया. इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नाम दिया गया है.

बीते रविवार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और पोर्चुगल ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है. इस अभियान में यूरोप के अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं. आज फ्रांस और सऊदी अरब द्वि राष्ट्र समझौते पर सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. इन सब के बीच मिडिल ईस्ट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का मानन है कि फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना सिर्फ दिखावा है. जानकारों का कहना है कि जब तक गज़ा में नरसंहार को नहीं रोका जाता और फिलिस्तीनियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब-तक इन फिलिस्तीन को मान्यता देना सिर्फ एक दिखावा ही रहेगा.

जब पूरी दुनिया इजरायल के खिलाफ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने के बावजूद इजरायल गज़ा में बमबारी कर रहा है. इजरायली हमलों में अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लाखों को लोग विस्थापित हो गए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल के खिलाफ कोई असरदार कार्रवाई नहीं हो रही है. वेस्ट के देश अभी-भी इजरायल को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं. ये सारी बिंदू यह दर्शाती हैं कि यूरोप के देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना सिर्फ एक दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं!

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इजरायल के दक्षिणपंथी नेता और नेतन्याहू की सरकार में मंत्री इतमार बेन-गिविर और बेज़लेल स्मोट्रिच ने यूरोप के दोशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने पर अपनी सरकार को धमकी दी है. दोनों दक्षिणपंथी नेताओं ने नेतन्याहू सरकार से वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की मांग की है. दोनों नेताओं ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ऐसा नहीं करते हैं, तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे.