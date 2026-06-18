/शाकिब अल-हसन के घर पर हमला, शेख हसीना से मुलाकात के बाद उपद्रवियों ने फेंका गया पेट्रोल बम!

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Bangladesh News Today: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाकिल अल-हसन अक्सर अपनी क्रिकेट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह से क्रिकेट नहीं बल्कि उनके घर पर मुबय्यना हमला है. बांग्लादेश के मागुरा जिले में मौजूद उनके रिहाइश को बुधवार की शाम नामालूम अफराद ने निशाना बनाया. हमलावरों ने मकान पर ईंट-पत्थरों की बौछार की, जिससे घर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा. इल्जाम है कि फसादियों ने पेट्रोल बम भी फेंके और मकान में आगजनी की कोशिश की.
यह वारदात मागुरा शहर के केशब मोड़ इलाके में मौजूद शाकिब अल-हसन के घर पर हुई. बताया गया कि घटना रात करीब 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजे के बीच हुई. हमले के दौरान घर के बाहर पटाखों जैसी आवाजें भी सुनी गईं, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
पुलिस के मुताबिक, कई नामालूम बदमाशों ने शाकिब के घर पर ईंट के टुकड़े फेंके और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया. मागुरा सदर थाने के प्रभारी अफसर मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामून ने बताया कि हमलावरों ने मकान में आगजनी की कोशिश भी की. हालांकि, इस वाकये में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तिला नहीं है.
पुलिस अफसर ने बताया कि अब तक हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो सकी है. मामले की तफ्तीश जारी है और शाकिब-अल हसन के मकान के बाहर सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके.
दरअसल, यह हमला उस वक्त हुआ जब शाकिब अल-हसन कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश की साबिक वजीर-ए-आजम शेख हसीना के एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे. यह प्रोग्राम नई दिल्ली में मुनअकिद किया गया था, जिसका एहतिमाम साउथ एशिया के विदेशी सहाफियों के क्लब की जानिब से किया गया था. इस दौरान शेख हसीना ने ऑनलाइन मीडिया से बातचीत की थी.
शाकिब अल हसन मागुरा-1 संसदीय क्षेत्र से अवामी लीग के सांसद रह चुके हैं. उन्होंने इस बातचीत में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उनके घर पर हमला होने की खबर सामने आई. शेख हसीना पिछले साल सत्ता से हटने के बाद भारत में रह रही हैं.
हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक शाकिब अल हसन के घर पर हुए हमले को शेख हसीना के प्रोग्राम में उनकी मौजूदगी से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा है. वहीं, इस हमले की जिम्मेदारी भी अभी तक किसी तंजीम या ग्रुप ने नहीं ली है. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.