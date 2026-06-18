Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /शाकिब अल-हसन के घर पर हमला, शेख हसीना से मुलाकात के बाद उपद्रवियों ने फेंका गया पेट्रोल बम!

शाकिब अल-हसन के घर पर हमला, शेख हसीना से मुलाकात के बाद उपद्रवियों ने फेंका गया पेट्रोल बम!

Bangladesh Former Cricket Shakib Al Hasan House Attack: बांग्लादेश के मागुरा में साबिक क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया. इस दौरान हमलावरों ने ईंट-पत्थर फेंके और पेट्रोल बम से आग लगाने की मुबय्यना कोशिश की. इस घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है. यह हमला ऐसे समय में जब कुछ देर पहले ही शाकिब ने साबिक वजीर-ए-आजम से मुलाकात की थी.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 06, 2026, 12:20 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:21 AM IST
शाकिब अल-हसन के घर पर हमला, शेख हसीना से मुलाकात के बाद उपद्रवियों ने फेंका गया पेट्रोल बम!
Image Credit: शेख हसीना से मुलाकात के बाद शाकिल अल हसन के घर पर हमला (बाएँ)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चलती ट्रेन में मुस्लिम लड़की की तस्वीर खींची, AI से अश्लील बनाते हुए हो गया कांड!
2
3
4
5