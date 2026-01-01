Advertisement
ग़ज़ा के खून का हिसाब? IDF के दिमाग रहे खुफिया अधिकारी अमित सार की ब्रेन कैंसर से दर्दनाक मौत

इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ग़ज़ा में लगभग 70 हजार से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. इसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया. इस जंग में फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले हमास और ग़ज़ा के बुनियादी ढांचों को नेस्तानाबूद करने में IDF के शीर्ष खुफिया अधिकारी अमित सार की भूमिका रही है. हालांकि, बाद में अमित सार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब कैंसर उनकी मौत हो गई. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:42 PM IST

Israel IDF Officer Death: ग़ज़ा को दुनियावी नर्क बनाने वाली इजरायली फौज अपने जवानों की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से जूझ रही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि नेतन्याहू सरकार के जरिये जबरन जंग थोपने की वजह बड़ी संख्या में यहूदी फौजी मानसिक समस्या से जूझ रही है. ग़ज़ा नरसंहार में बड़ा रोल निभाने वाले इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) के शीर्ष खुफिया अधिकारी रहे ब्रिगेडियर जनरल (रिजर्विस्ट) अमित सार का गुरुवार (1 दिसंबर) को निधन हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक,  47 वर्षीय अमित सार लंबे समय से ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. अमित सार का शुमार इजराय के तेजतर्रार और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में होता था. अमित सार, 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के समय IDF के सैन्य खुफिया अनुसंधान विभाग का प्रमुख था. उन्होंने 2020 के अंत में इस विभाग की कमान संभाली थी और तीन सालों से ज्यादा समय तक इजरायल के शीर्ष खुफिया विश्लेषक (इंटेलिजेंस इवैल्यूएटर) के रूप में काम किया. ग़ज़ा में नरसंहार के लिए स्थानीय जानकार अमित सार को भी बहुत हद तक दोषी मानते हैं.

द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में सार का इलाज अमेरिका में चल रहा था, लेकिन उनकी सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका. पिछले हफ्ते खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने गए थे. निधन से 24 घंटे पहले उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई थी.
हारेत्ज मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2023 की शुरुआत में सार ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दो बार आगाह किया था. उन्होंने चेताया था कि सरकार की विवादित ज्यूडिशियल ओवरहॉल योजना (न्यायिक सुधार) को लेकर देश में बढ़ता आंतरिक तनाव, ईरान, हिज्बुल्लाह और हमास जैसे पक्षों को इजरायल के खिलाफ कदम उठाने का मौका दे सकता है. 

हालांकि, उस समय अमित सार का विश्लेषणात्मक ध्यान मुख्य रूप से उत्तरी मोर्चे पर केंद्रित था और उसको यह अंदेशा नहीं था कि हमास, फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म का इतना भयावह बदला लेगा. अप्रैल 2024 में मैलिग्नेंट ट्यूमर के इलाज के चलते अमित सार ने अपने पद से हटने का फैसला किया था. इससे पहले ही उन्होंने संकेत दिए थे कि खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी लेते हुए वे इस्तीफा दे सकते हैं.

अपने सहकर्मियों के नाम विदाई संदेश में सार ने लिखा था, "हम वह नहीं कर पाए जिसकी हमसे अपेक्षा की गई थी या जिसकी उम्मीद हम खुद से करते थे." उस समय IDF ने अमित सार को 'एक काबिल अफसर' करार दिया था, जिनका इजरायल की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा. तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने भी उनके काम के लिए आभार व्यक्त किया था.

यह भी पढ़ें: Israel ने Gaza में उठाया ऐसा कदम, नाराज हो गया मुस्लिम वर्ल्ड लीग

