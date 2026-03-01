Advertisement
क्या सुप्रीम लीडर के अपने ही निकले गद्दार? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के दावे से सनसनी

Iran Supreme Leader News: ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पूर्व राष्ट्रपति का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि देश के अंदर मोसाद एजेंटों को पकड़ने वाली यूनिट का हेड कथित तौर पर मोसाद से जुड़ा हुआ था. इस बयान के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:21 PM IST

ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और सुप्रीम लीडर का फोटो
Mahmoud Ahmadinejad on Mossad: इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़ा हमला किया. इस हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी बेटी, दामाद और IRGC के कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर शहीद हो गए. यह हमला तब हुआ जब सुप्रीम लीडर IRGC के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से मिल रहे थे. हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि खामेनेई मारे गए हैं और उनकी फोटो उनके पास पहुंच गई है. इस दावे से सवाल उठे हैं कि इजरायल के पास इतनी सटीक जानकारी कैसे थी और क्या खामेनेई के अपने ग्रुप में कोई गद्दार है?

वहीं, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने साल 2021 में एक चौंकाने वाला दावा किया था. CNN तुर्क को दिए इस इंटरव्यू में अहमदीनेजाद ने मोसाद को लेकर दावा किया था कि ईरान की सीक्रेट सर्विस ने देश के अंदर मोसाद एजेंट्स को पकड़ने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई थी. लेकिन, जांच में पता चला कि उस यूनिट का हेड खुद मोसाद का ऑपरेटिव था. करीब 20 और एजेंट्स भी इसमें शामिल थे. इस बयान के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान का कोई टॉप लीडर मोसाद के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से इजरायल को इतनी सटीक जानकारी मिली और अमेरिका और इजरायल ने सटीक हमला किया, जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर समेत कई लोग शहीद हो गए.

ईरान हमले में मोसाद की अहम भूमिका
गौरतलब है कि माना जाता है कि 2025 में ईरान पर हुए US और इजरायली हमले में मोसाद का अहम रोल था. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोसाद ने ईरानी सेना में घुसपैठ की थी और अपने कई एजेंट्स को IRGC में भर्ती किया था. इसके बाद, इसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की टोह ली, जिससे इजरायली और US के हमले हुए. इस हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मची हुई है. फिर भी, US और इज़राइल ईरान को अस्थिर करने की अपनी कोशिशों में लगे रहे, जिससे देश के अंदर बगावत भड़क गई. ईरान ने इस बगावत को दबा दिया और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया. इससे घबराकर US ने ईरान में सत्ता बदलने की मांग की और ईरान पर हमला कर दिया.

ईरान ने मचा दी भारी तबाही
इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर हमला किया. ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, सीरिया, UAE और कुवैत में US के मिलिट्री बेस पर भी बड़े पैमाने पर हमला किया. इस हमले से US और इजरायल दोनों को काफी नुकसान हुआ. जवाबी हमले के बाद IRGC के एक सीनियर कमांडर ने US को चेतावनी देते हुए कहा, "हमने सिर्फ़ स्टॉक में मौजूद मिसाइलों का इस्तेमाल किया. लेकिन आने वाले दिनों में हम नई और खतरनाक मिसाइलों से हमला करेंगे." यह चेतावनी US को दी गई. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और US के साथियों और इजरायल पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

