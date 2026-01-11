सड़क मत छोड़ो...ईरान में प्रदर्शन के लिए उकसा रहा इजरायल का चहेता रज़ा पहलवी

Prince Reza Pahlavi on Iran Protest: ईरान में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे अमेरिका और इजरायल का समर्थन प्राप्त है. इसी कड़ी में अमेरिका इजरायल का चहेता क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ईरान के प्रदर्शनकारियों को मौजूदा इस्लामिक हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहा है.

ईरान के बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बेटे 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने रविवार (11 जनवरी) को एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों को उकसाया और प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया कि आप लोग सड़कों पर जमें रहें. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि सड़क मत छोड़ो.

क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर वीडियो के माध्यम से अपना संदेश अपलोड किया. उन्होंने कहा कि ईरानी प्रदर्शनकारियों की हिम्मत की दुनिया भर के लोग, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं.

क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अपने वीडियो संदेश में कहा "मेरे देशवासियों, ईरान भर की सड़कों पर लगातार तीसरी रात आपकी व्यापक और साहसी उपस्थिति से, आपने खामेनेई के दमनकारी तंत्र और उसके शासन को बहुत कमजोर कर दिया है. मुझे विश्वसनीय रिपोर्ट मिली हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक सड़कों पर लाखों लोगों का सामना करने के लिए भाड़े के सैनिकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, और अब तक कई सशस्त्र और सुरक्षा बलों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है या लोगों को दबाने के आदेशों का पालन नहीं किया है.

उन्होंने कहा, "खामेनेई के पास अब हिंसक भाड़े के सैनिकों का एक छोटा सा समूह बचा है, जो अपने अपराधी नेता की तरह गैर-ईरानी और ईरान विरोधी हैं, और आपको - ईरान के महान राष्ट्र - को अपना दुश्मन मानते हैं. जान लें कि उन्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि आज, रविवार (11 जनवरी) शाम 6:00 बजे के लिए अपने दूसरे आह्वान को दोहराते हुए, मैं आप सभी से अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समूहों में शहरों की मुख्य सड़कों पर जाने के लिए कहता हूं; रास्ते में, एक-दूसरे से या लोगों की भीड़ से अलग न हों; और ऐसी गलियों में न जाएं जो आपकी जान को खतरे में डाल सकती हैं.

पहलवी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि प्रदर्शनकारी 'ईरान को वापस ले लेंगे.' उन्होंने आगे कहा, "सड़कों को मत छोड़ो. मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मुझे पता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे साथ रहूंगा. हम ईरान को वापस लेंगे." बता दें कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को अपने पिता रजा शाह पहलवी के सात देश छोड़कर भागना पड़ा था. अभी वह अमेरिका में रहते हैं.