Farah Khan ने होली के बारे में ऐसा क्या कहा कि दर्ज हो गया केस: Video

Farah Khan Holi Comment: बॉलीवुड फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान अपने एक कमेंट को लेकर मुसीबत में पड़ गई हैं. दरअसल उन्होंने होली को लेकर एक कमेंट किया था. जिसकी वजह से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है. उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगा है.

फराह खान के खिलाफ शिकायत हिंदुस्तानी भाई नाम के शख्स ने कराई है. जिन्होंने यह मामला एडवोकेट अली काशिफ देशमुख के जरिए दर्ज कराया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फराह खान ने यह कमेंट 20 फरवरी को एक टेलीवीजन शो के दौरान किया था. उनके खिलाफ खार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक फराह खान कहती दिख रही हैं कि जितने भी छपरी होते हैं उनका मनपसंद त्योहार होली होता है. शिकायत में हिंदुस्तानी भाऊ ने दावा किया है फराह खान ने होली को छपरियों को त्योहार बताया है. उन्होंने दावा किया कि फराह का यह कमेंट उनकी व्यक्तिगत और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

"Sare chhapri ladkon ka pasandeeda festival Holi hi hota hai" (Holi is the favorite festival of all lecherous boys)

-Farah Khan, whose brother Sajid Khan is one of the biggest sexual predators of Urduwood, and who herself directed tr@sh like 'Main Hoo Na' depicting ex-Indian… pic.twitter.com/BZcahuEmr2

