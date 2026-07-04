Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत

FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत

Egypt Coach Dedicates Win Palestine: वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा. जीत के बाद कोच हुसाम हसन ने यह कामयाबी फिलिस्तीन की अवाम के नाम की और उनके लिए दुआ की. ग़ज़ा में भी लोगों ने मुश्किल हालात के बीच मिस्र की इस जीत का जश्न मनाया.

Published: Jul 04, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:27 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत
Image Credit: मिस्री कोच ने फिलिस्तीन के नाम की फीफा वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत (PC-रॉयटर्स)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत
FIFA World Cup 202631 min ago
2
Uttar Pradesh news2 hrs ago
3
UP News3 hrs ago
4
 Uttarakhand News11:41 AM IST
5
Delhi news10:38 AM IST