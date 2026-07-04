/FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत

फ़िलिस्तीन के मुतास्सिरीन के हक में मिस्री कोच ने मांगी दुआ

मुकाबले के बाद मिस्र के कोच हुसाम हसन ने मीडिया से बात करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ की. उन्होंने कहा, "अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, अल्लाह शहीदों पर रहमत फरमाए. मैं यह जीत मिस्र की अवाम और फिलिस्तीन की अवाम, और उन नेक और इज्जतदार लोगों के नाम करता हूं." जीत के बाद हुसाम हसन मिस्र और फिलिस्तीन, दोनों के झंडे लेकर मैदान में उतरे. पूरी टीम ने मैदान पर सज्दा किया और इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मनाया. यह वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में मिस्र की पहली जीत थी, इसलिए खिलाड़ियों और समर्थकों की खुशी देखते ही बन रही थी.