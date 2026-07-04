/FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत

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Egypt vs Australia FIFA World Cup Match: दुनियाभर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है. कई टीमों को फुटबॉल के महाकुंभ में निराशा हाथ लगी और वे खिताबी दौड़ से बाहर हो गए. हालांकि, कुछ टीमों ने अपने शानदार खेल और खेल भावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया है. टूर्नामेंट के दौरान अक्सर इजरायल फौज के जरिये ग़ज़ा में किए गए कत्लेआम के विरोध में तस्वीरे देखने को मिल जाती हैं.
फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र की तारीखी फतह पर पूरा अरब जगत खुशी मना रहा था, तो दूसरी ओर ग़ज़ा में जारी जंग और तबाही की यादें लोगों की आंखों से ओझल नहीं थीं. इसी माहौल में मिस्र के कोच हुसाम हसन ने अपनी टीम जीत फिलिस्तीन के लोगों के नाम वक्फ कर दी. उनके इस ऐलान ने खेल को सिर्फ एक मुकाबले तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे इंसानी हमदर्दी और यकजहती का पैगाम बना दिया.
फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराया
वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया. मुकर्ररा वक्त और इजाफी वक्त तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं. इसके बाद फैसला पेनाल्टी से हुआ, जिसमें मिस्र ने 4-2 से जीत दर्ज कर वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में अपनी पहली फतह हासिल की.
डलास स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मिस्र की ओर से इमाम आशूर ने 13वें मिनट में शानदार हेडर लगाकर टीम को बढ़त दिलाई. दूसरे हाफ के 10वें मिनट में मोहम्मद हानी से अनजाने में अपनी ही टीम के खिलाफ गोल हो गया, जिसके बाद स्कोर 1-1 हो गया. इसके बाद इजाफी वक्त तक कोई भी टीम बढ़त नहीं बना सकी.
पेनाल्टी में मिस्र के खिलाड़ियों ने मजबूत हौसला दिखाया. ऑस्ट्रेलिया के हैरी साउटर और लुकास हैरिंगटन अपने मौके चूक गए. इसके बाद हुसाम अब्देलमगीद ने फ़ैसला कुन पेनाल्टी गोल में तब्दील कर मिस्र को ऐतिहासिक जीत दिला दी. अब अंतिम 16 में मिस्र का सामना अर्जेंटीना या केप वर्डे से होगा.
फ़िलिस्तीन के मुतास्सिरीन के हक में मिस्री कोच ने मांगी दुआ
मुकाबले के बाद मिस्र के कोच हुसाम हसन ने मीडिया से बात करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ की. उन्होंने कहा, "अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, अल्लाह शहीदों पर रहमत फरमाए. मैं यह जीत मिस्र की अवाम और फिलिस्तीन की अवाम, और उन नेक और इज्जतदार लोगों के नाम करता हूं." जीत के बाद हुसाम हसन मिस्र और फिलिस्तीन, दोनों के झंडे लेकर मैदान में उतरे. पूरी टीम ने मैदान पर सज्दा किया और इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मनाया. यह वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में मिस्र की पहली जीत थी, इसलिए खिलाड़ियों और समर्थकों की खुशी देखते ही बन रही थी.
फिलिस्तीन की अवाम ने मिस्र की जीत पर क्या कहा?
मिस्र की इस जीत पर फिलिस्तीनी फुटबॉल प्रशंसकों ने भी खुलकर खुशी जताई. ग़ज़ा के रहने वाले तामेर नाहेद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि पहली बार वह वर्ल्ड कप को इतने जोश के साथ देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि मिस्र की जीत से उन्हें बेहद खुशी हुई, लेकिन सबसे खूबसूरत मंजर वह था, जब ग़ज़ा में हजारों लोग अपने खेमों और तबाह हो चुके घरों के बीच से निकलकर यह मुकाबला देखने पहुंचे.
तामेर नाहेद ने लिखा कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी, चारों तरफ खुशी की आवाजें गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था कि हर शख्स ने तमाम मुश्किलों के बावजूद कुछ पल जिंदगी के नाम कर दिए हों. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली हमले में तबाह इमारतों और अस्थायी खेमों के बीच फिलिस्तीन के लोग बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखते नजर आए. कई लोग मिस्र का झंडे लहरा रहे थे, जबकि कई बच्चों ने अपने चेहरों पर मिस्र का झंडा बना रखा था.