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Iran Football Performance: फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है. बीते रविवार (21 जून) को अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्टेडियम में ईरान की फुटबॉल टीम ने बेल्जियम के खिलाफ ग्रुप G मैच में शानदार प्रदर्शन किया. यह मैच ड्रो हो गया. इस मैच में ईरानी टीम के 33 वर्षीय गोलकीपर बेइरानवंड ने मैच के दौरान चार डाइविंग स्टॉप और तीन हाई क्लेम करके गोल होने से रोका, जिससे टीम को बढ़त मिली. गोलकीपर बेइरानवंड के शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें सुपीरियर प्लेयर ऑफ़ द मैच' का अवॉर्ड मिला और उनकी खूब तारीफ हो रही है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट कर ईरानी फुटबॉल टीम को शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी और उनकी तारीफ की.
इसके साथ ही अब्बास अराघची ने युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में मारी गई मिनाब स्कूल की बच्चियों को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने ने AI से बनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें कुछ अलौकिक आकृतियाँ एक मैच के दौरान फुटबॉल की रक्षा करने में ईरानी गोलकीपर की मदद करती दिख रही हैं. उन्होंने फरवरी 2026 में मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में मारे गए 168 छात्राओं की याद में "Minab168" हैशटैग भी जोड़ा. उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए ईरानी टीम की तारीफ़ की और अपने लोगों के "सम्मान और गरिमा" की रक्षा के लिए इस्लामिक रिपब्लिक के संकल्प को दोहराया.
खेल, युद्ध और बातचीत के मैदान में सम्मान और गरिमा की लड़ाई लड़ रहा ईरान- अब्बास अराघची
दरअसल, अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के लिए ईरानी डेलिगेशन स्विट्जरलैंड में है. इस डेलिगेशन में विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी हैं. अराघची ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "फुटबॉल के मैदान से लेकर बातचीत की मेज़ और युद्ध के मैदान तक, ईरानी के तौर पर हम जो भी कदम उठाते हैं, वह एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है: अपने प्यारे लोगों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना."
ईरानी टीम ने फुटबॉल मैच के मैदान में मिनाब स्कूल की बच्चियों को दी श्रद्धांजलि
फुटबॉल टीम FIFA वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन में "Minab 168" नाम से खेल रही है और भावनात्मक श्रद्धांजलि के तौर पर अपनी यूनिफॉर्म पर सोने के पिन लगा रही है. फुटबॉल के मैदान पर राष्ट्रगान के दौरान भी ईरानी टीम मिनाब की बच्चियों के याद में स्कूली बच्चों के बैग सामने रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी.