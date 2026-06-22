Iran Football Performance: फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है. बीते रविवार (21 जून) को अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्टेडियम में ईरान की फुटबॉल टीम ने बेल्जियम के खिलाफ ग्रुप G मैच में शानदार प्रदर्शन किया. यह मैच ड्रो हो गया. इस मैच में ईरानी टीम के 33 वर्षीय गोलकीपर बेइरानवंड ने मैच के दौरान चार डाइविंग स्टॉप और तीन हाई क्लेम करके गोल होने से रोका, जिससे टीम को बढ़त मिली. गोलकीपर बेइरानवंड के शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें सुपीरियर प्लेयर ऑफ़ द मैच' का अवॉर्ड मिला और उनकी खूब तारीफ हो रही है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट कर ईरानी फुटबॉल टीम को शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी और उनकी तारीफ की.