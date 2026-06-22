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FIFA World Cup: बेल्जियम के खिलाफ ईरान का शानदार प्रदर्शन, अब्बास अराघची ने दी बधाई; मिनाब की बच्चियों को किया याद

Iran Football Performance: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान ने बेल्जियम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. गोलकीपर बेइरानवंड के बेहतरीन प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने टीम को बधाई देते हुए मिनाब स्कूल हमले में मारी गई बच्चियों को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान को याद किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:51 PM IST
FIFA World Cup: बेल्जियम के खिलाफ ईरान का शानदार प्रदर्शन, अब्बास अराघची ने दी बधाई; मिनाब की बच्चियों को किया याद

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