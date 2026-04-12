मिडिल ईस्ट तनाव के बीच UAE पहुंचे एस. जयशंकर, लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर जताया आभार

India UAE Relations: मिडिल ईस्ट में दो हफ्तों का सीजफायर लागू होने के बाद पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही थी. दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने UAE के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ बदलती क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत की. जयशंकर ने शनिवार को नाहयान को इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की ओर से आभार व्यक्त किया.

जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आज शाम अबू धाबी में UAE के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई. हमारी बातचीत का मुख्य विषय बदलती क्षेत्रीय स्थिति और उसके प्रभाव थे. UAE में भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमने अपनी गहरी सराहना व्यक्त की. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ेगी."

जयशंकर ने इससे पहले दिन में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की थी. एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैंने UAE की अपनी यात्रा की शुरुआत भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करके की. पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए भारत सरकार (GOI) के प्रयासों के बारे में बात की. इन कठिन समयों के दौरान स्थानीय समाज में उनके योगदान की सराहना की. साथ ही, भारतीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने में UAE सरकार के सहयोग की भी सराहना की."

इसी क्रम में, UAE में भारतीय दूतावास ने दिन में इससे पहले एक कांसुलर कैंप (दूतावास सहायता शिविर) का आयोजन किया.

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"अपने समुदाय तक कांसुलर सहायता को और करीब पहुंचाते हुए, दूतावास ने अल ऐन में भारतीय सामाजिक केंद्र (Indian Social Centre) में एक कांसुलर कैंप का आयोजन किया, जिसमें इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को आवश्यक कांसुलर सेवाएं प्रदान की गईं."

इस बीच, जयशंकर और नाहयान ने अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम (सीजफायर) के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की घोषणा के बाद के नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। UAE के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने इस क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के महत्व पर जोर दिया.