ट्रम्प की चेतावनी के बाद भड़का ईरान, इजरायल को दी बड़ी धमकी

Iran Reacts to Trump Threat: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी. गुस्से में आए ईरान ने ट्रम्प पर पलटवार करने की धमकी दी. 

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 03:43 PM IST

US Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता रुक गया है. परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन पर वाशिंगटन और तेहरान के बीच शुरुआती बातचीत आगे नहीं बढ़ी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी. गुस्से में आए ईरान ने ट्रम्प पर पलटवार करने की धमकी दी. ईरान ने किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का तुरंत जवाब देने का वादा किया. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एक शीर्ष सलाहकार ने धमकी दी कि अगर हमला होता है, तो वे इजरायल को निशाना बनाएंगे. 

हाल ही में ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए, जबकि हजारों को गिरफ्तार किया गया. प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई का सामना करना पड़ा. बुधवार को ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि ईरान पर अगला अमेरिकी हमला पिछले गर्मियों में किए गए हमले से कहीं ज़्यादा बुरा होगा. 2025 में अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमला किया था. इस हमले में कई ईरानी वैज्ञानिक मारे गए थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "युद्धपोतों का एक बड़ा समूह (आर्मडा) ईरान की ओर बढ़ रहा है. यह बहुत तेज़ी, बड़ी शक्ति, उत्साह और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है. यह वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बेड़ा है, जिसका नेतृत्व महान विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन कर रहा है. वेनेजुएला की तरह यह भी ज़रूरत पड़ने पर अपने मिशन को तेज़ी से पूरा करने के लिए तैयार और सक्षम है. उम्मीद है ईरान जल्द ही बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समझौता करेगा. ऐसा कोई परमाणु हथियार नहीं है जो सभी पक्षों के लिए अच्छा हो." 

उन्होंने आगे लिखा कि समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत महत्वपूर्ण है. जैसा कि मैंने पहले ईरान से कहा था, एक समझौता करो. उन्होंने नहीं किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जो ईरान के लिए एक बड़ी तबाही थी. अगला हमला और भी बुरा होगा. ऐसा दोबारा न होने दें. वहीं, अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अब वे जिन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, उनमें ईरानी नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमले शामिल हैं, जिन्हें ईरान में हुई हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है.

इसमें ईरानी परमाणु ठिकानों और सरकारी संस्थानों पर हमले भी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आगे क्या करना है, लेकिन उनका मानना ​​है कि इस महीने की शुरुआत से उनके सैन्य विकल्प बढ़ गए हैं. एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर के रास्ते ईरान के करीब जा रहा है.

इनपुट -IANS

