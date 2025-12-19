हादी की मौत के बाद बांग्लादेश सुलगा, चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के पास हिंसा

Chittagong Violence: बांग्लादेश के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा का दौर जारी है. इस बीच चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर हिंसा भड़क गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Bangladesh News: बांग्लादेश में ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई. हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव का माहौल है. इस बीच, शुक्रवार को चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर हिंसा भड़क गई, जिसमें दो पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम चार लोग घायल हो गए. बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट UNB के मुताबिक, शरीफ उस्मान हादी का शव सिंगापुर से वापस लाया जाएगा. 12 दिसंबर को दिनदहाड़े दो हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी. शुरुआत में उनका इलाज एवरकेयर अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया था.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, कट्टरपंथी समूह इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद अशांति फैल गई. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह चटगांव के खुलशी इलाके में भारतीय मिशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए और उन्होंने ईंटें फेंकीं और कार्यालय में तोड़फोड़ की. चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस (CMP) कमिश्नर हसीब अजीज ने कहा कि पुलिस के दखल के बाद पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. झड़प में घायल लोगों को चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.
बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, अजीज ने कहा कि पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं. हादी की मौत पर विरोध प्रदर्शनों के बीच चटगांव में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व अवामी लीग शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नोफेल के घर में आग लगा दी. गुरुवार रात को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने शहर के चश्माहिल इलाके में पूर्व चटगांव मेयर मोहिउद्दीन चौधरी के घर के अंदर एक मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी.
घटना की पुष्टि करते हुए पंचलाईश पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मोहम्मद सोलेमान ने कहा कि हादी की मौत के विरोध में चटगांव के सोलोशहर और नंबर 2 गेट इलाकों में लगभग 200 प्रदर्शनकारी जमा हुए थे.
बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट UNB ने पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, "बाद में, प्रदर्शनकारी मेयर के घर की ओर मार्च करने लगे और पूर्व शिक्षा मंत्री और अवामी लीग नेता मोहिबुल हसन चौधरी नोफेल के घर में एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी. पुलिस मौके पर मौजूद थी और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी." बुधवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हामिदुल्लाह को बुलाया और बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई.
हालात ऐसे हो गए हैं कि दो दिनों के अंदर तीन भारतीय वीज़ा सेंटर बंद होने की खबरें सामने आई हैं. MEA के मुताबिक, बांग्लादेशी राजदूत का ध्यान खास तौर पर कुछ कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया. MEA ने इन कट्टरपंथियों द्वारा ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा के बाद बांग्लादेशी राजदूत को बुलाया.
इनपुट-IANS