ईरान की राह पर पाकिस्तान: बांग्लादेश में खड़ा कर रहा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी; भारत को खतरा!

नई दिल्ली: ईरान में मई 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना की थी. यह ईरानी की पारंपरिक सेना के अलावा एक शसस्त्र बल है, जो इस्लामी गणराज्य की हिफाज़त करता है. ये एक तरह से अर्धसैनिक स्वयंसेवी मिलिशिया है, जिसके लगभग 90,000 सक्रिय कर्मी हैं. लेकिन आईआरजीसी को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, इक्वाडोर, पैराग्वे, सऊदी अरब, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका एक आतंकवादी संगठन मानता है. इन देशों का इलज़ाम है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड दूसरे देशों में अपने समर्थक मिलिशिया तैयार करता है.

अब यही काम पाकिस्तान करने जा रहा है. पाकिस्तान बांग्लादेश में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी का गठन करने जा रहा है, जो खासकर भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है. ये एक कट्टरपंथी संस्था होगी, जिसका मकसद ईरान की तरह बांग्लादेश को भी एक इस्लामी गणराज्य में बदलने में सत्ता पर काबिज लोगों की मदद करना होगा. अगर पाकिस्तान का ये पलान ज़मीनी स्तर पर कामयाब होता है, तो चीन और पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ और विदेशी हमले के खतरे से जूझ रहे भारत के लिए एक तीसरा मोर्चा भी खुल जाएगा.

अभी हाल ही में बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी और पाकिस्तानी आईएसआई की कठपुतली कही जाने वाली यूनुस सरकार के एक सलाहकार आसिफ महमूद शोजिब भुयान ने इन आशय का खुलासा किया है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी (IRA) की स्थापना के पहले मरहले का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है. शोजिब ने 20 अक्टूबर को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कई केंद्रों पर लगभग 9 हज़ार लोगों की भर्ती और ट्रेनिंग भी शुरू की जा चुकी है. आसिफ महमूद शोजिब भुयान ने कहा है कि 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी' के जन्ग्जुओं को मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और जूडो की ट्रेनिंग के साथ हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी. 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी' के लोगों को पाकिस्तान समर्थक सेवानिवृत्त बांग्लादेशी सैन्य अफसर ट्रेनिंग दे रहे हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस ट्रेनिंग के लिए पैसे और हथियार मुहैया करा रहे हैं.

बांग्लादेश में इस वक़्त आर्मी की तादाद 1,60,000 के आसपास है, और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी का मकसद सेना की मौजूदा तादाद से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देना है.

बांग्लादेश में अंतरिम यूनुस सरकार द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के लिए अपने समुद्री मार्ग खोले जाने के बाद से, वहां भारी मात्र में हथियार और गोला-बारूद पहुंच रहे हैं. जरूरत के मुताबिक, इन हथियारों और गोला-बारूद को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचाया जा रहा है.

आसिफ महमूद शोजिब का ये दावा अनायास नहीं है. इन दावों में सच्चाई झलक रही है, क्यूंकि कुछ दिनों से बांग्लादेश में पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ काफी बढ़ गयी है. अब यूनुस सरकार के सलाहकार ने खुद की बात की तस्दीक भी कर दी है.

दरअसल, बांग्लादेश में अंतरिम यूनुस सरकार को इस वक़्त एक ऐसा संगठन की ज़रूरत है, जो मुल्क से ज्यादा सरकार के प्रति वफादार हो और पाकिस्तान के ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम करे. यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना की जगह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की बांग्लादेश में जोर- शोर से तैयारी चल रही है.

बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि देश में चल रहे इस घटनाक्रम से बांग्लादेशी सेना के भीतर गहरा असंतोष है. वहीँ, कुछ लोग इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी के गठन को लेकर खुलकर समर्थन दे रहे हैं. लेकिन इतना तो सच है कि जमात इस्लामी और आईएसआई के शह पर यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में सेना को बंद करने की कोशिश में लगी है. हाल के दिनों में बांग्लादेश के कई अदालतें ने सेना के अफसरों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं. हकीकत में जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वे सभी शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं.

हालांकि, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहे इस उथल- पुथल की जानकारी भारतीय सेना, सरकार और ख़ुफ़िया तंत्र को भी लग चुकी है. भारत के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तर्ज पर काम करेगा. इसका सीधा निशाना भारत हो सकता है. इससे भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ जाएगा. ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्यूंकि, हाल ही में, जमात ए इस्लामी के एक बड़े नेता, डॉ. सैयद अब्दुल्ला मुहम्मद ताहिर ने न्यूयॉर्क में कहा कि जमात इस्लामी के 50 लाख बांग्लादेशी नौजवान भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं. साथ ही जमात इस्लामी के 50 लाख लोगों का एक हिस्सा भारत के साथ गुरिल्ला युद्ध में शामिल होगा, जबकि बाकी लोग भारत के अंदर फैलकर गजवा-ए-हिंद को नाफ़िज़ करेंगे.

कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है. पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने में भारत की भूमिका से नाराज़ पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि बांग्लादेश को 1971 से पहले की हालत में फिर से वापस लाया जाए. शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश के अन्दर इस योजना पर लगातार काम कर रहा है.

