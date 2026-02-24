Ramadan आया, महंगाई छाई! पाकिस्तान में खाने-पीने और जरूरी सामान के दाम बेकाबू

Pakistan Food Price Today: पाकिस्तान के कराची शहर में रमजान के दौरान जरूरी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली और खाने पीने की कीमतों को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. शहर प्रशासन की ओर से जरुरी चीजों की ऑफिशियल रेट लिस्ट जारी किए जाने के बावजूद दुकानदार निर्धारित दरों से कहीं ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं. 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फल और सब्जियां बेचने वाले कई ठेला विक्रेता बिना ऑफिशियल रेट लिस्ट प्रदर्शित किए ही सामान बेच रहे हैं. केले जहां सरकारी तय कीमत 237 प्रति दर्जन पाकिस्तानी रुपये (PKR) है, वहीं बाजार में इन्हें 200 से 300 PKR प्रति दर्जन तक बेचा जा रहा है. सिर्फ कम गुणवत्ता वाले केले 150 PKR प्रति दर्जन में उपलब्ध हैं.

खरबूजे की बाजार में कमी बताई जा रही है और गुणवत्ता भी कम है, इसके बावजूद ग्राहक 300 PKR प्रति किलो तक भुगतान कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल कीमत 262 PKR प्रति किलो तय की गई है. कई खुदरा विक्रेता थोक बाजार से खरबूजा खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि उनकी लागत ज्यादा पड़ रही है. रमजान के दौरान लोकप्रिय फल अमरूद भी सरकारी कीमत 150-152 PKR प्रति किलो के बजाय 200 से 300 PKR प्रति किलो में बेचा जा रहा है.

सेब और अनार की ऑफिशियल 340 PKR और 239 PKR प्रति किलो तय है, लेकिन बाजार में सेब 400- 500 PKR और अनार 250-300 PKR प्रति किलो तक बिक रहे हैं. तरबूज भी सरकारी दर 115 PKR प्रति किलो से ज्यादा, यानी 150-180 PKR प्रति किलो में उपलब्ध है. बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले संतरे जहां सरकारी रेट 136 PKR प्रति दर्जन है, वहीं बाजार में इन्हें 300-400 PKR प्रति दर्जन तक बेचा जा रहा है.

इसी तरह चीकू का पाकिस्तान में ऑफिशियल कीमत 150 PKR प्रति किलो है, लेकिन दुकानदार इसे 250 से 300 PKR प्रति किलो तक बेच रहे हैं. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्याज और आलू की सरकारी कीमतों में भी आग लगी हुई है. प्याज का ऑफिशियल रेट 35 PKR और आलू 23 PKR प्रति किलो है, जबकि बाजार में प्याज 50-60 PKR और आलू 40-50 PKR प्रति किलो बिक रहे हैं.

प्रशासन ने जिंदा ब्रॉयलर चिकन की खुदरा कीमत 332 PKR प्रति किलो और चिकन मीट की खुदरा कीमत 500 PKR प्रति किलो तय की हैं, लेकिन बाजार में जिंदा ब्रॉयलर चिकन 400 PKR और चीकन मीट 550 से 600 PKR प्रति किलो तक बेचा जा रहा है. डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी नियंत्रण के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी जारी है और उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.

