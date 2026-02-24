Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3121622
Zee SalaamMuslim WorldRamadan आया, महंगाई छाई! पाकिस्तान में खाने-पीने और जरूरी सामान के दाम बेकाबू

Ramadan आया, महंगाई छाई! पाकिस्तान में खाने-पीने और जरूरी सामान के दाम बेकाबू

Food Prices Rise in Pakistan During Ramadan: रमजान में पाकिस्तान में खान-पीने का सामान और रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की कीमतें बढ़ने से अवाम परेशान है. सरकार के जरिये ऑफिशियल रेट लिस्ट जारी किए जाने के बावजूद कराची में जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतें तय रेट से काफी ज्यादा वसूली जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फल, सब्जियां, चिकन और रोजमर्रा की चीजें निर्धारित दरों से ऊपर बिक रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:33 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में खाने-पीने कीमतें हुईं दोगुनी (PC-Social Media)
पाकिस्तान में खाने-पीने कीमतें हुईं दोगुनी (PC-Social Media)

Pakistan Food Price Today: पाकिस्तान के कराची शहर में रमजान के दौरान जरूरी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली और खाने पीने की कीमतों को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. शहर प्रशासन की ओर से जरुरी चीजों की ऑफिशियल रेट लिस्ट जारी किए जाने के बावजूद दुकानदार निर्धारित दरों से कहीं ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं. 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फल और सब्जियां बेचने वाले कई ठेला विक्रेता बिना ऑफिशियल रेट लिस्ट प्रदर्शित किए ही सामान बेच रहे हैं. केले जहां सरकारी तय कीमत 237 प्रति दर्जन पाकिस्तानी रुपये (PKR) है, वहीं बाजार में इन्हें 200 से 300 PKR प्रति दर्जन तक बेचा जा रहा है. सिर्फ कम गुणवत्ता वाले केले 150 PKR प्रति दर्जन में उपलब्ध हैं.

खरबूजे की बाजार में कमी बताई जा रही है और गुणवत्ता भी कम है, इसके बावजूद ग्राहक 300 PKR प्रति किलो तक भुगतान कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल कीमत 262 PKR प्रति किलो तय की गई है. कई खुदरा विक्रेता थोक बाजार से खरबूजा खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि उनकी लागत ज्यादा पड़ रही है. रमजान के दौरान लोकप्रिय फल अमरूद भी सरकारी कीमत 150-152 PKR प्रति किलो के बजाय 200 से 300 PKR प्रति किलो में बेचा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'ईरान पर हुआ हमला तो US को चुकानी होगी भारी कीमत! ट्रंप के टॉप अधिकारी ने जताया खतरा

सेब और अनार की ऑफिशियल 340 PKR और 239 PKR प्रति किलो तय है, लेकिन बाजार में सेब 400- 500 PKR और अनार 250-300 PKR प्रति किलो तक बिक रहे हैं. तरबूज भी सरकारी दर 115 PKR प्रति किलो से ज्यादा, यानी 150-180 PKR प्रति किलो में उपलब्ध है. बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले संतरे जहां सरकारी रेट 136 PKR प्रति दर्जन है, वहीं बाजार में इन्हें 300-400 PKR प्रति दर्जन तक बेचा जा रहा है.

इसी तरह चीकू का पाकिस्तान में ऑफिशियल कीमत 150 PKR प्रति किलो है, लेकिन दुकानदार इसे 250 से 300 PKR प्रति किलो तक बेच रहे हैं. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्याज और आलू की सरकारी कीमतों में भी आग लगी हुई है. प्याज का ऑफिशियल रेट 35 PKR और आलू 23 PKR प्रति किलो है, जबकि बाजार में प्याज 50-60 PKR और आलू 40-50 PKR प्रति किलो बिक रहे हैं.

प्रशासन ने जिंदा ब्रॉयलर चिकन की खुदरा कीमत 332 PKR प्रति किलो और चिकन मीट की खुदरा कीमत 500 PKR प्रति किलो तय की हैं, लेकिन बाजार में जिंदा ब्रॉयलर चिकन 400 PKR और चीकन मीट 550 से 600 PKR प्रति किलो तक बेचा जा रहा है. डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी नियंत्रण के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी जारी है और उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.

यह भी पढ़ें: फर्ज+ सुन्नत+ नफ्ल+ वाजिब+ मुस्तहब+ मुबाह+ मकरूह और हराम; क्या है इनमें फर्क?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsPakistan food priceRamadan 2026muslim news

Trending news

Pakistan News
Ramadan आया, महंगाई छाई! पाकिस्तान में खाने-पीने और जरूरी सामान के दाम बेकाबू
Uttar Pradesh news
UP: 3 महीने के मासूम की रहस्यमयी मौत; पिता ने पत्नी पर लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप
mp news
बाबरी के बाद कमाल मौला मस्जिद पर मंडराया खतरा; ASI ने मंदिर होने के दिए खास संकेत!
UP News
मेरठ में बुजुर्ग मुस्लिम फेरीवाले का धर्म जान मोहित ने पीटा, फिर लूट लिए पैसे!
UP News
कानूनी जंग में आजम खान को बड़ी राहत; इलाहाबाद HC ने एक चर्चित केस में दिया संरक्षण
Lucknow University
मस्जिद के पास न नमाज़ न जय श्री राम; लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में सख्त पहरा
Ramadan 2025
फर्ज+ सुन्नत+ नफ्ल+ वाजिब+ मुस्तहब+ मुबाह+ मकरूह और हराम; क्या है इनमें फर्क?
Uttarakhand news
बनभूलपुरा में हजारों को जमीन खाली करने का आदेश, SC ने कहा रमजान बाद दें राहत!
muslim news
सब्र का महीना है रमजान, लेकिन मेरठ की मस्जिद में मिठाई के लिए भिड़ गए मुसलमान!
taj mahal controversy
ताजमहल में पूजा करने की मांग पर हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने लगाई फटकार