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US-इज़रायल की साजिश नाकाम, भारी नुकसान के बावजूद नहीं टूटा ईरान

Iran War Update: अमेरिका और इजरायल ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या करने और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के बावजूद, ईरान को अंदर से तोड़ने में नाकाम रहे हैं. इस पर विदेश मामलों के जानकार वाएल अव्वाद ने टिप्पणी की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:41 AM IST

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Iran War Update: अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार भीषण हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरान को जान-माल की भारी नुकासन हो रहा है. इसके बवजूद ईरान झूकने को तैयर नहीं है और अपने दुश्मनों के खिलाफ फाइट बैक कर रहा है. ईरान के जवाबी हमले में अमेरिका और इडरायल को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. लोगों ने ईरान से इस तरह जवाबी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी. विदेश मामलों के जानकार वाएल अव्वाद ने कहा कि अमेरिका और इजरायल, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या करने और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के बावजूद, ईरान को अंदर से तोड़ने में नाकाम रहे हैं.

शुक्रवार (3 अप्रैल) को ANI से बात करते हुए, अव्वाद ने कहा कि समुद्री नाकेबंदी के बीच, अमेरिका का समर्थन करने वाले किसी भी देश के जहाज़ को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़रने के लिए ईरान की अनुमति लेनी होगी.
दक्षिण और पश्चिम एशियाई मामलों के अनुभवी पत्रकार और जानकार ने कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिका कई सालों से ईरानियों पर प्रतिबंध लगा रहा है. उन्होंने एकतरफ़ा तौर पर ईरान पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, और इसीलिए उन्होंने अंदरूनी अशांति पैदा करने की कोशिश की. वे नाकाम रहे। जब वे पिछले साल पहली बार इस युद्ध में उतरे, तो उन्हें लगा था कि आर्थिक मुश्किलों और अमेरिकियों तथा इज़रायलियों के हमलों के चलते सरकार गिर जाएगी."

ईरान को तोड़ने का सपना नाकाम
"दूसरा हमला, जो अभी भी जारी है, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च नेताओं समेत कई नेताओं को मार गिराया, स्कूलों में कई बच्चों की जान ले ली, और ऐसी तमाम हरकतें कीं; अब उन्होंने ईरान के पुलों, नागरिक ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है. ये सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका और इज़रायल इस स्थिति का फ़ायदा उठाने और ईरान को अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे हैं. अब, जब ईरान ने इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का समर्थन करने वाला कोई भी देश खुद अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले किसी भी जहाज़ को ईरानियों की अनुमति के बिना पार करवा पाएगा."

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उन्होंने कहा कि दुश्मन जहाज़ों द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य की चल रही समुद्री नाकेबंदी के बीच, ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने संकेत दिया है कि तेहरान, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य—जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है—को निशाना बनाकर अपने दुश्मनों पर दबाव और बढ़ा सकता है.

ईरानी संसद के स्पीकर ने दिया बड़ा बयान
ईरानी संसद के स्पीकर, मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबफ़ ने शुक्रवार (3 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर पूछे गए सवालों की एक श्रृंखला के ज़रिए, इस बात का संकेत दिया कि इससे समुद्री यातायात में भारी रुकावट पैदा हो सकती है. वैश्विक सप्लाई चेन की कमज़ोरियों को लेकर स्थिति को और गंभीर बनाते हुए, ग़ालिबफ़ ने इस रास्ते पर दुनिया की निर्भरता के स्तर पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, "वैश्विक तेल, LNG, गेहूँ, चावल और खाद की खेपों का कितना हिस्सा बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है? इस जलडमरूमध्य से सबसे ज़्यादा आवाजाही किन देशों और कंपनियों की होती है?" इसका मतलब यह था कि इस्लामिक गणराज्य अपना प्रभाव जमाने के सबसे असरदार तरीकों का आकलन कर रहा है.

यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमले किए, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. हमलों की ताज़ा कड़ी में, ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि CNN के अनुसार, अमेरिकी सेना ने विमान के एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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