हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान, जानें पूरा मामला

Pakistan Afghanistan Tension: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने गुरुवार को पाकिस्तान पर हवाई क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरे राउंड की वार्ता हुई थी, जो फेल रही. इसे लेकर भी मुत्ताकी ने पाकिस्तान को घेरा है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अवास्तविक और अनुचित मांग करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उकसाया गया तो अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा.

विदेश मंत्री मुत्ताकी ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस्लामाबाद की तरफ से अफगान संप्रभुता के बार-बार उल्लंघन के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भीतर सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया. उन्होंने कहा, "हमारे हवाई क्षेत्र और बाजारों पर बमबारी की गई, यहां तक कि हमारी राजधानी के ऊपर के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया गया. अफगानिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था." मुत्ताकी ने खुलासा किया कि तीन दौर की बातचीत विफल रही क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल से मांग की थी कि पाकिस्तान में कोई सुरक्षा घटना नहीं होगी.

गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच शुरुआती बैठक कतर में और बाद में इस्तांबुल में हुई थी. वहीं अफगानिस्तानी विदेश मंत्री ने इस मांग को अतार्किक बताते हुए पूछा, "हम पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या हम उनकी पुलिस या सेना को नियंत्रित करते हैं?" इसके अलावा, अफगान मंत्री ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर दाएश (आईएसआईएस) के तत्वों को ट्रेनिंग दी जा रही है. अफगानी मिनिस्टर ने इस्लामाबाद से ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह किया.

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था. मुत्ताकी ने पाकिस्तानी सेना पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "आपके पास तकनीक, कैमरे और सैकड़ों चौकियां हैं. अगर लड़ाके फिर भी घुसपैठ करते हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं रोक सकते?" पाकिस्तान पर भड़कते हुए अफगानी नेता ने कहा, "आपने भारत के साथ युद्ध लड़े, ईरान के साथ संघर्ष किए, और अब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ अशांति का सामना कर रहे हैं, क्या आप इन सबका दोष अफगानिस्तान पर डालेंगे?"

इनपुट-आईएएनएस