Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3000619
Zee SalaamMuslim World

हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान, जानें पूरा मामला

Pakistan Afghanistan Tension: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी पाकिस्तान पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब किसी का बोझ नहीं उठाएगा और पाकिस्तान को अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए. मुत्ताकी ने दोनों देशों के रिश्तों पर तल्ख टिप्पणी की.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:23 PM IST

Trending Photos

हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान, जानें पूरा मामला

Pakistan Afghanistan Tension: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने गुरुवार को पाकिस्तान पर हवाई क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरे राउंड की वार्ता हुई थी, जो फेल रही. इसे लेकर भी मुत्ताकी ने पाकिस्तान को घेरा है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अवास्तविक और अनुचित मांग करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उकसाया गया तो अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा.

विदेश मंत्री मुत्ताकी ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस्लामाबाद की तरफ से अफगान संप्रभुता के बार-बार उल्लंघन के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भीतर सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया. उन्होंने कहा, "हमारे हवाई क्षेत्र और बाजारों पर बमबारी की गई, यहां तक कि हमारी राजधानी के ऊपर के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया गया. अफगानिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था." मुत्ताकी ने खुलासा किया कि तीन दौर की बातचीत विफल रही क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल से मांग की थी कि पाकिस्तान में कोई सुरक्षा घटना नहीं होगी.

गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच शुरुआती बैठक कतर में और बाद में इस्तांबुल में हुई थी. वहीं अफगानिस्तानी विदेश मंत्री ने इस मांग को अतार्किक बताते हुए पूछा, "हम पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या हम उनकी पुलिस या सेना को नियंत्रित करते हैं?" इसके अलावा, अफगान मंत्री ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर दाएश (आईएसआईएस) के तत्वों को ट्रेनिंग दी जा रही है. अफगानी मिनिस्टर ने इस्लामाबाद से ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह किया.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था. मुत्ताकी ने पाकिस्तानी सेना पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "आपके पास तकनीक, कैमरे और सैकड़ों चौकियां हैं. अगर लड़ाके फिर भी घुसपैठ करते हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं रोक सकते?" पाकिस्तान पर भड़कते हुए अफगानी नेता ने कहा, "आपने भारत के साथ युद्ध लड़े, ईरान के साथ संघर्ष किए, और अब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ अशांति का सामना कर रहे हैं, क्या आप इन सबका दोष अफगानिस्तान पर डालेंगे?"

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

pakistan afghanistan tension

Trending news

Omar Abdullah on Delhi Blast
'हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है', Delhi Blast पर बोले जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्लाह
Pakistan News
तीन दिन से ‘खामोश’ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने फिर किया इंटरनेट बंद; ऑनलाइन...'
Uttarakhand news
UK: रामनगर में कुरान की बेअदबी पर हेमा नेगी समेत तीन पर मुकदमा
delhi bomb blast news
Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत
Aligarh School Vande Mataram Controversy
वंदे मातरम पर आपस में भिड़े दो समुदाय के टीचर्स, शमशुल हसन के खिलाफ बड़ा एक्शन
UP Madarsa Board
UP Madarsa Board ने एग्जाम फॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस; प्रिंसिपल्स को खास नसीहत
Jamaat e Islami Workshop
जामात-ए-इस्लामी हिंद का पांच दिवसीय वर्कशॉप में मुस्लिम उलेमा को दिया गया खास संदेश
haryana
Haryana Waqf Board का हो पुनर्गठन, HC ने सरकार को दिया 3 महीने का वक्त
Gujarat news
दरगाह पर बुलडोजर चलाने पहुंची गुजरात पुलिस; विरोध करने पर महिला समेत इतने गिरफ्तार
Shiv Sena
दिल्ली बम ब्लास्ट, क्या टारगेट पर होंगे सारे मुसलमान? शिव सेना नेता के बयान पर बवाल