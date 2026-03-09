ईरान जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला, ईरानी युद्धपोत को कोच्चि में मिली पनाह

Iran Israel War: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस हिंसा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच कई बार बातचीत हुई है. दोनों विदेश मंत्रियों ने फिर बात की है. इस बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कहा कि ईरानी लीडरशिप ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच IRIS लवन को कोच्चि में डॉक करने की इजाज़त देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया.

लोकसभा को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, "इस समय लीडरशिप लेवल पर ईरान के साथ संपर्क करना ज़ाहिर तौर पर मुश्किल है. ईरानी पक्ष ने 28 फरवरी को इस क्षेत्र में तीन जहाजों को हमारे बंदरगाहों पर डॉक करने की इजाज़त मांगी थी. यह 1 मार्च को दी गई थी. IRIS लवन असल में 4 मार्च को कोच्चि में डॉक किया गया था. क्रू अभी भारतीय नेवल सुविधाओं में है. हमारा मानना ​​है कि यह सही काम था और ईरानी विदेश मंत्री ने इस इंसानियत भरे काम के लिए अपने देश का धन्यवाद दिया है."

यह तब हुआ जब एक्सरसाइज़ MILAN में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर एक US सबमरीन ने टॉरपीडो मारकर डुबो दिया था. इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाले ट्रेड रूट में रुकावट के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि केंद्र एनर्जी मार्केट की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क को ध्यान में रख रहा है और भारतीय कंज्यूमर के हित को प्राथमिकता दे रहा है.

उन्होंने कहा, "हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर इस टकराव के असर को देखते हुए सरकार यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि वह एनर्जी मार्केट की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क को ध्यान में रखे. हमारे लिए, भारतीय कंज्यूमर का हित हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और रहेगी." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया में अपने काउंटरपार्ट्स के साथ करीबी संपर्क बनाए रखा है.

विदेश मंत्री ने कहा, "PM ने संबंधित देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए रखा है. उन्होंने खुद UAE के प्रेसिडेंट, कतर के अमीर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, कुवैत के क्राउन प्रिंस, बहरीन के किंग, ओमान के सुल्तान, जॉर्डन के किंग और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से बात की है. मैं इन देशों में अपने काउंटरपार्ट्स के संपर्क में रहा हूं. जहां तक ​​US की बात है, हमने डिप्लोमैटिक चैनलों के ज़रिए संपर्क बनाए रखा है."

उन्होंने आगे कहा, "ईरान में इंडियन एम्बेसी पूरी तरह से काम कर रही है. इस इलाके में हर इंडियन एम्बेसी ने एडवाइज़री जारी की है, जिसमें इज़राइल, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और इराक शामिल हैं. उनमें से कई ने 20 फरवरी को ऐसा किया, इज़राइल ने 1 मार्च को ऐसा किया, खाड़ी के कई देशों ने 3 और 5 मार्च को फिर से ऐसा किया, इसलिए यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. MEA ने स्थिति पर नज़र रखने और प्रभावित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया है."

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि हमारे लगभग 67,000 नागरिक भारत लौटने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं. उन्होंने कहा, "कल तक, हमारे लगभग 67,000 नागरिक लौटने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं. वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है. एक बार जब लड़ाई शुरू हुई, तो इंडियन एम्बेसी ने तेहरान में भारतीय स्टूडेंट्स को तेहरान के बाहर जगहों पर शिफ्ट करने में मदद की." इस बीच, अपोज़िशन MPs ने नारे लगाए, "हम चर्चा चाहते हैं," और सदन के वेल में आकर प्लेकार्ड लहराए. सदन की अध्यक्षता करते हुए, MP जगदंबिका पाल ने विपक्षी MPs से नारे और प्लेकार्ड न लगाने को कहा. पाल ने कहा, "मंत्री आपकी चिंताओं का जवाब दे रहे हैं, कृपया सुनें. आपसे प्लेकार्ड न लाने के लिए कहा गया है। कृपया सदन को चलने दें."

इनपुट - ANI