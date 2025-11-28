Advertisement
बांग्लादेश की पूर्व PM Khaleda Zia की हालत है क्रिटिकल, समर्थकों में बढ़ी बेचैनी

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:18 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने शुक्रवार को पार्टी चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया की सेहत को "बहुत क्रिटिकल" बताया और देश से उनके ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील की. ढाका में पत्रकारों से बात करते हुए BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पार्टी चीफ की क्रिटिकल सेहत के बारे में बात की और लोगों से उनके लिए दुआ करने की अपील की.

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट UNB ने BNP लीडर के हवाले से कहा, "आप सभी जानते हैं कि हमारी लीडर बेगम खालिदा ज़िया बीमार पड़ गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कल रात (गुरुवार) डॉक्टरों ने कहा कि उनकी सेहत बहुत क्रिटिकल है."

रिपोर्ट्स बताती हैं कि खालिदा ज़िया को 23 नवंबर की रात को मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ढाका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उनके दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चला था. UNB ने बताया कि वह निमोनिया से भी जूझ रही हैं और हॉस्पिटल की कोरोनरी केयर यूनिट (CCU) में इंटेंसिव ऑब्ज़र्वेशन में हैं, जहां लोकल और विदेशी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनके इलाज की देखरेख कर रहे हैं.

खालिदा ज़िया लंदन में चार महीने के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद इस मई में ढाका लौटीं. उनके साथ उनकी दो बहुएं थीं, पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन, तारिक रहमान की पत्नी ज़ुबैदा रहमान, और स्वर्गीय अराफ़ात रहमान कोको की पत्नी सैयदा शर्मिला रहमान. हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए, BNP सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि खालिदा ज़िया के देश लौटने से डेमोक्रेसी में बदलाव आसान होगा.

BNP सेक्रेटरी जनरल ने उनकी वापसी पर कहा, “यह देश के लिए बहुत खुशी का दिन है. डेमोक्रेटिक बदलाव के समय उनकी मौजूदगी ज़रूरी है.” बांग्लादेश में पहले की चर्चाएं ज़िया के बेटे, तारिक रहमान की संभावित वापसी के इर्द-गिर्द घूमती थीं, जो अपने देश में संगठन का नेतृत्व करने पर “एक्टिवली विचार” कर रहे हैं. लंदन से BNP को लीड कर रहे रहमान भी मुश्किल में हैं. हाल ही में अगस्त 2004 के ग्रेनेड अटैक समेत बड़े केस में बरी होने के बाद, उन्हें वापस लौटने में बहुत कम कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के "फौरन बाद" उनके बांग्लादेश वापस आने की उम्मीद है. खालिदा जिया को 29 अक्टूबर, 2018 को जिया चैरिटेबल ट्रस्ट करप्शन केस में सात साल जेल की सज़ा और 1 मिलियन बांग्लादेशी टका का फाइन लगाया गया था. उन्हें ओल्ड ढाका की सेंट्रल जेल में रखा गया था.

5 अगस्त को तथाकथित 'स्टूडेंट्स के नेतृत्व वाले मास मूवमेंट' द्वारा शेख हसीना सरकार गिराए जाने के बाद, खालिदा को बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा कर दिया था. कोर्ट ने बाद में उनकी जेल की सज़ा भी रद्द कर दी थी.

इनपुट-IANS

