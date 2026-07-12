/कतर को सुपर पावर बनाने वाले अमीर शेख हमद का इंतकाल, 74 के उम्र में ली आखिरी सांस

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Qatar News: कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया है. उन्होंने फारस की खाड़ी के इस छोटे से देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में एक ग्लोबल खिलाड़ी बनाया और फिर अपनी मर्ज़ी से सत्ता अपने बेटे को सौंपकर परंपरा को तोड़ा. वे 74 साल के थे. सरकारी कतर न्यूज़ एजेंसी ने उनके निधन की खबर दी, लेकिन मौत की वजह नहीं बताई.
दरअसल, कतर के पूर्व अमीर को आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है. उन्होंने साल 1995 में सत्ता संभाली थी और करीब 18 सालों तक कतर के अमीर के रूप में काम किया. जून 2013 में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपनी मरजी से हुकूमत अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी के हवाले कर दी. पूर्व अमीर के हुकूमत में कतर ने मआशी, सियासी और सफ़ारती मैदान में बेमिसाल तरक्की की. साथ ही नेचुरल गैस और ऊर्जा संसाधनों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कर उन्होंने कतर को एक छोटे मुल्क से तब्दील करके दुनिया के नक्शे पर एक दमदार और असरदार रियासत बना दिया.
अल जजीरा की किसने रखी थी बुनियाद
शेख हमद की कियादत में कतर ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर निवेश किए. लंदन के मशहूर हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर की खरीदारी हो या दूसरी कंपनियों और जायदादों में निवेश, कतर ने अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया. इसी दौर में कतर के पूर्व अमीर ने अल जज़ीरा न्यूज़ नेटवर्क की बुनियाद रखी. अल जज़ीरा न्यूज़ नेटवर्क ने अरब दुनिया और आलमी मीडिया पर गहरा असर छोड़ा है. अल जजीरा ने कतर को दुनियाभर में एक अलग पहचान दिलाने में अहम किरदार निभाया.
मिडिल ईस्ट में निभाई अहम भूमिका
शेख हमद के हुकूमत में कतर की फॉरेन पॉलिसी भी काफी असरदार रही. कतर ने सूडान, लीबिया, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभाई. कतर की सियासी पहुंच उत्तरी अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी. साल कतर की राजनीतिक पहुंच उत्तरी अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी. लेकिन, उनकी नीतियां विवादों से अछूती नहीं थीं. कतर ने हमास, ईरान और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों और देशों के साथ संबंध बनाए रखे, जिससे सऊदी अरब, UAE और कुछ पश्चिमी सहयोगियों के साथ तनाव पैदा हुआ.