Sheikh Saleh Al Talib: सऊदी अरब के मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम 7 साल बाद जेल से रिहा; जानें उनका गुनाह

Sheikh Saleh Al Talib Released: सऊदी अरब सरकार ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व चीफ इमाम शेख सालेह अल-तालिब को 7 साल बाद जेल रिहा कर दिया है. सऊदी अरब में धार्मिक विद्वानों की गिरफ़्तारियों की निगरानी करने वाले एडवोकेसी समूह प्रिज़नर्स ऑफ़ कॉन्शियस ने एक्स पर एक पोस्ट में शेख अल-तालिब की रिहाई की तास्दीक की है. हालांकि, सालेह अभी भी नज़रबंद हैं.

गौरतलब है कि सऊदी सरकार ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व इमाम शेख सालेह अल-तालिब को 10 साल की जेल दी थी. शेख अल-तालिब को अगस्त 2018 में एक धर्मोपदेश देने के बाद गिरफ़्तार किया गया था. उन्होंने अपने ख़िताब में इस्लाम के मुताबिक आचरण न करने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर ज़ोर दिया था. खास तौर से उन्होंने सऊदी अरब के सामान्य मनोरंजन प्राधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी थी ,जिसमें संगीत समारोहों और उसमे गैर- औरत और मर्दों के आपसी मेल जोल का विरोध किया था. हालाँकि, सार्वजनिक तौर पर कोई औपचारिक आरोप कभी सामने नहीं आया कि इमाम की गिरफ्तारी की असल वजह क्या थी ?

2022 में, रियाद की विशेष आपराधिक अपील अदालत ने शेख अल-तालिब को दस साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. उनकी रिहाई पर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं.

कुरान ककी तिलावत और उपदेशों के लिए दुनिया भर में शेख अल-तालिब ने ऑनलाइन बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए हैं. लाखों लोग कंटेंट देखते थे. जेल जाने से पहले, उन्होंने मक्का, रियाद और अन्य क्षेत्रों में न्यायाधीश के रूप में काम किया था.

23 जनवरी, 1974 को जन्मे, वह हवत बानी तमीम के हुवत बानी तैमी परिवार से आते हैं, जो इस्लामी विद्वता, न्यायपालिका और कुरानिक विज्ञान में योगदान के लिए मशहूर खानदान हैं. इस साल की शुरुआत में, शिक्षक असद बिन नासिर अल-गामदी को एक्स पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए दो साल से ज़्यादा वक्त तक नज़रबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया था.

जून 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता संभालने के बाद से, सऊदी अरब में धार्मिक हस्तियों, कार्यकर्ताओं, शाही परिवार के सदस्यों और अधिकारियों की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया यूज़र्स की गिरफ़्तारियों में वृद्धि देखी गई है. असहमति और ऑनलाइन अभिव्यक्ति के प्रति सऊदी अरब के सख़्त रवैये की व्यापक अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई है. पत्रकारों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं को अक्सर अपनी राय के लिए लंबी जेल की सज़ा का सामना करना पड़ता है.

