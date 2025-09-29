Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941050
Zee SalaamMuslim World

Sheikh Saleh Al Talib: सऊदी अरब के मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम 7 साल बाद जेल से रिहा; जानें उनका गुनाह

Sheikh Saleh Al Talib Ex Imam of Sauri Arab Mecca Masjid Released: सऊदी अरब सरकार के फैसलों की आलोचना करने वाले मक्का की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व चीफ इमाम शेख सालेह अल-तालिब को 7 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया हैं. उन्हें 2018 में 10 साल की सजा सुनाई गयी थी.  

Edited By:  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

Sheikh Saleh Al Talib, Google Imgae
Sheikh Saleh Al Talib, Google Imgae

Sheikh Saleh Al Talib Released: सऊदी अरब सरकार ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व चीफ इमाम शेख सालेह अल-तालिब को 7 साल बाद जेल रिहा कर दिया है. सऊदी अरब में धार्मिक विद्वानों की गिरफ़्तारियों की निगरानी करने वाले एडवोकेसी समूह प्रिज़नर्स ऑफ़ कॉन्शियस ने एक्स पर एक पोस्ट में शेख अल-तालिब की रिहाई की तास्दीक की है. हालांकि, सालेह अभी भी नज़रबंद हैं. 

 गौरतलब है कि सऊदी सरकार ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व इमाम शेख सालेह अल-तालिब को 10 साल की जेल दी थी. शेख अल-तालिब को अगस्त 2018 में एक धर्मोपदेश देने के बाद गिरफ़्तार किया गया था. उन्होंने अपने ख़िताब में इस्लाम के मुताबिक आचरण न करने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर ज़ोर दिया था. खास तौर से उन्होंने सऊदी अरब के सामान्य मनोरंजन प्राधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी थी ,जिसमें संगीत समारोहों और उसमे गैर- औरत और मर्दों के आपसी मेल जोल का विरोध किया था. हालाँकि, सार्वजनिक तौर पर कोई औपचारिक आरोप कभी सामने नहीं आया कि इमाम की गिरफ्तारी की असल वजह क्या थी ? 
2022 में, रियाद की विशेष आपराधिक अपील अदालत ने शेख अल-तालिब को दस साल की जेल की सज़ा सुनाई थी.  उनकी रिहाई पर सोशल मीडिया पर मिश्रित  प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं. 

कुरान ककी तिलावत और उपदेशों के लिए दुनिया भर में शेख अल-तालिब ने ऑनलाइन बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए हैं. लाखों लोग कंटेंट देखते थे. जेल जाने से पहले, उन्होंने मक्का, रियाद और अन्य क्षेत्रों में न्यायाधीश के रूप में काम किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

23 जनवरी, 1974 को जन्मे, वह हवत बानी तमीम के हुवत बानी तैमी परिवार से आते हैं, जो इस्लामी विद्वता, न्यायपालिका और कुरानिक विज्ञान में योगदान के लिए मशहूर खानदान हैं. इस साल की शुरुआत में, शिक्षक असद बिन नासिर अल-गामदी को एक्स पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए दो साल से ज़्यादा वक्त तक नज़रबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया था. 

जून 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता संभालने के बाद से, सऊदी अरब में धार्मिक हस्तियों, कार्यकर्ताओं, शाही परिवार के सदस्यों और अधिकारियों की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया यूज़र्स की गिरफ़्तारियों में वृद्धि देखी गई है. असहमति और ऑनलाइन अभिव्यक्ति के प्रति सऊदी अरब के सख़्त रवैये की व्यापक अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई है. पत्रकारों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं को अक्सर अपनी राय के लिए लंबी जेल की सज़ा का सामना करना पड़ता है. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Sheikh Saleh Al TalibSheikh Saleh Al Talib releasedFormer imam of Mecca Grand MosqueSalam newsMuslim World

Trending news

Shivam
IED की तस्वीरें और आतंकी संगठन की ID; Patna Airport से शिवम गिरफ्तार
Sheikh Saleh Al Talib
सऊदी अरब के मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम 7 साल बाद जेल से रिहा; जानें उनका गुनाह
Donald Trump Gaza Peace Plan
गाजा में स्थायी सीजफायर की प्लानिंग कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप, दिए बड़े संकेत
Wasim Akram on Haris Rauf
भारत के खिलाफ 'रन मशीन गेंदबाज', करारी हार के बाद हारिस रऊफ पर भड़के वसीम अकरम
I Love Muhammad
'I Love Muhammad' पोस्टर न लगाएं; मौलाना शहाबुद्दीन ने बताई बड़ी वजह
who is mohsin naqvi
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिन्होंने भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं दी?
bihar
Bihar: 78 हजार मुसलमानों का वोटर लिस्ट नाम हटाने की साज़िश! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Pragya Thakur
मियाओं में नहीं होता भाई-बहन का रिश्ता; Pragya Thakur का ज़हरीला बयान: Video
america
India की तरह America में भी मस्जिद के लाउडस्पीकर पर बवाल; पुलिस ने लिया ये एक्शन
gaza
Gaza: जिसका था डर वही हुआ; Hamas ने Israel से की हमले रोकने की गुज़ारिश
;