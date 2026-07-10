/आयत उल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने उमड़ा जनसैलाब, 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने की शिरकत

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Iran Funeral Procession: ईरान में कई दिनों तक जारी रहा गम और मातम का सिलसिला आखिरकार अपने आखिरी मरहले तक पहुंच गया. छह दिन तक चली अंतिम रस्मों के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्ला अली खामेनेई को जुमेरात (9 जुलाई) को मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. हालांकि आखिरी रस्में खत्म हो गई हैं, लेकिन इलाके में जारी जंग और तनाव अब भी कम होता नजर नहीं आ रहा.
ईरानी मीडिया के मुताबिक, इन छह दिनों तक चली अंतिम रस्मों में करीब चार करोड़ तीस लाख लोगों ने हिस्सा लिया. वहीं, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गनाइजेशन प्रेस टीवी ने इसे "दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जनाजा जुलूस" बताया. अंतिम रस्में तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद समेत कई शहरों में अदा की गईं.
ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टिंग इंस्टिट्यूशन ने बताया कि आयत उल्ला अली खामेनेई को इमाम रजा की दरगाह के मेमोरियल रूम में दफन किया गया. यह जगह ईरान के शिया मुसलमानों की सबसे मुकद्दस इबादतगाह मानी जाती है. निजी तौर पर की गई सुपुर्द-ए-खाक की रस्म से पहले करीब एक हफ्ते तक अवामी मातम और जनाजे के जुलूस चलते रहे.
इन रस्मों में दुनिया के सौ से ज्यादा मुल्कों के वफ्द भी शामिल हुए. इसके अलावा ईरान के इलाकाई सहयोगी संगठनों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की. इनमें ग़ज़ा से हमास और इस्लामिक जिहाद, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती संगठन के डेलीगेशन मौजूद रहे.
सुपुर्द-ए-खाक के दौरान खामेनेई के तीन बेटे मुस्तफा, मैसम और मसूद खामेनेई मौजूद थे. हालांकि उनके बेटे और उत्तराधिकारी बताए जा रहे मोजतबा खामेनेई अंतिम रस्मों के किसी भी मरहले में नजर नहीं आए. बताया गया कि 28 फरवरी को हुए अमेरिका-इजरायल के हमले, जिसमें उनके वालिद की मौत हुई थी, उसके बाद से मोजतबा सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं.
अवामी मातम की शुरुआत शनिवार, 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर से हुई थी. वहां हजारों लोग जमा हुए, जहां खामेनेई का ताबूत लोगों के दीदार के लिए रखा गया. इसके बाद कई शहरों में जनाजे का जुलूस निकाला गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई का जनाजा पहले मार्च में निकाला जाना तय था, लेकिन जंग शुरू होने की वजह से इसे टाल दिया गया. यह अंतिम रस्में 28 फरवरी को हुए उस अमेरिका-इजरायल हमले के बाद आयोजित की गईं, जिसमें खामेनेई, उनके परिवार के कई अफराद और ईरान के कई सीनियर ओहदेदार मारे गए थे.