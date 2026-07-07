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जिस दुश्मन मुल्क से 8 साल तक बहा था खून, उसी की सरजमीं पर पहुंचेगी ईरान के सुप्रीम लीडर की मय्यत

Iran Supreme Leader Funeral: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद तेहरान में आखिरी रसूमात जारी है. कई शहरों में खामेनेई के मय्यत के साथ जनाजे का जुलूस निकाला जा रहा है. वहीं, 8 जून को इराक में सुप्रीम लीडर की मय्यत को ले जाया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 07, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:45 AM IST
जिस दुश्मन मुल्क से 8 साल तक बहा था खून, उसी की सरजमीं पर पहुंचेगी ईरान के सुप्रीम लीडर की मय्यत
Image Credit: सुप्रीम लीडर के जनाजे में शामिल लोगSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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