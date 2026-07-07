/जिस दुश्मन मुल्क से 8 साल तक बहा था खून, उसी की सरजमीं पर पहुंचेगी ईरान के सुप्रीम लीडर की मय्यत

ईरान और इराक के बीच 8 साल तक चली खूनी जंग

दरअसल, ईरान में साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी. इस क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो गया और एक नया इस्लामिक शासन स्थापित हुआ. इस बीच इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को डर था कि कर्बला जैसे शहरों में शिया आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए इस्लामिक क्रांति का असर इराक पर भी पड़ सकता है. इसी आशंका के चलते सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला कर दिया. दोनों देशों के बीच करीब 8 सालों तक युद्ध चला. इस युद्द में में हजारों की संख्या में लोग मारे गए. इसी युद्ध में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी शामिल हुए थे और इरका के फौजियों के साथ लड़ाई की. आज उसी दुश्मन देश में ईऱान के पूर्व सुप्रीम लीडर की मय्यत को ले जाया जाएगा और खिराज-ए-अकीदत पेश किया जाएगा.