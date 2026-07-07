/जिस दुश्मन मुल्क से 8 साल तक बहा था खून, उसी की सरजमीं पर पहुंचेगी ईरान के सुप्रीम लीडर की मय्यत

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Iran News: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की आखिरी रसूमात जारी है. तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में खामेनेई के मय्यत के साथ जनाजे का जुलूस निकाला जा रहा है और यह जुलूस शिया मज़हबी तालीम का मरकज़ 'कोम' शहर पहुंचा है. दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने जिस मुल्क के साथ 8 साल तक युद्ध लड़ा था, उसी मु्ल्क के एक मुक़द्दस जगह पर अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और इस मौके पर कई बड़े नेता और धर्मगुरु उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश करेंगे.
वहीं, 6 जुलाई की देर रात ईरान की अवाम अपने रहबर अयातुल्ला अली खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए बड़ी संख्या में मस्जिद के पास जमा हुए थे. काले कपड़े पहने बड़ी संख्या में लोग सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात के जुलूस में शामिल हो रहे हैं. जुलूस में शामिल भीड़ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत के नारे लगा रही है. आज ईरान के सुप्रीम लीडर की मय्यत को कोम ले जाया जाएगा और वहां, लोगों के आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा. इसके बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी. फिर 8 अप्रैल को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मय्यत को ईरान की सरहद पार कर कभी उसके जानी दुश्मन रहे इराक के शहर नजफ ले जाया जाएगा, जहां इमाम अली के रौजा-ए-मुबारक तक जनाजे का जुलूस निकलेगा. इसके बाद कर्बला में आखिरी रसूमात पूरी की जाएंगी.
ईरान और इराक के बीच 8 साल तक चली खूनी जंग
दरअसल, ईरान में साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी. इस क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो गया और एक नया इस्लामिक शासन स्थापित हुआ. इस बीच इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को डर था कि कर्बला जैसे शहरों में शिया आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए इस्लामिक क्रांति का असर इराक पर भी पड़ सकता है. इसी आशंका के चलते सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला कर दिया. दोनों देशों के बीच करीब 8 सालों तक युद्ध चला. इस युद्द में में हजारों की संख्या में लोग मारे गए. इसी युद्ध में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी शामिल हुए थे और इरका के फौजियों के साथ लड़ाई की. आज उसी दुश्मन देश में ईऱान के पूर्व सुप्रीम लीडर की मय्यत को ले जाया जाएगा और खिराज-ए-अकीदत पेश किया जाएगा.
ईरान पर इजरायल ने किया था हमला
गौरतलब है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई दूसरे टॉप कमांडर शहीद हो गए थे. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया. इस युद्ध में इजरायल और अमेरिका समेत मुस्लिम देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा. मिडिल ईस्ट के टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, जिससे कई देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया.इस इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है; हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है और शांति वार्ता चल रही है, फिर भी किसी भी पल युद्ध छिड़ने का खतरा बना हुआ है.