क्रिकेटर जो ईसाई से बना मुस्लिम, ऐसे शख्स से किया बेटी का निकाह जिसकी दुनियाभर में हो रही चर्चा

Pakistan Cricket Player Daughter Wedding: इस्लाम में निकाह को बेहद आसान, सादगी भरा और बरकत वाला माना गया है. इसी खूबसूरत रिवायत की एक मिसाल पेश की है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और मायानाज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी सादगी से कर समाज को खास संदेश दिया. बेटी की विदाई और मेहमानों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, और नेटीजंस मोहम्मद यूसुफ के इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद यूसुफ ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह एक सामान्य समारोह में कराया. यह निकाह मस्जिद में इस्लामी तरीके से पढ़ाया गया, जिसमें मशहूर आलिम-ए-दीन तारिक जमील भी मौजूद रहे हैं. मौलाना तारिक जमील ने खुद दूल्हा-दुल्हन का निकाह पढ़ाया, और नेक ख्वाहिशात के साथ जोड़े को मुबारकबाद देते हुए खुसूसी दुआ की.

मस्जिद के इमाम के बेटे से हुआ निकाह

बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ के दामाद और दूल्हा हाफिज मोहम्मद तल्हा एक मस्जिद के इमाम के बेटे हैं. मोहम्मद तलहा हायर एजुकेशन के साथ इस्लामी तालीम हासिल की, और वह हाफिज-ए-कुरान भी हैं. दूल्हे मोहम्मद तल्हा ने मौलाना तारिक जमील के मदरसे में तालीम हासिल की है और यह रिश्ता भी उन्हीं के जरिये तय हुआ था. निकाह के बाद मोहम्मद यूसुफ ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी और खुद ही उसे गाड़ी में बैठाकर दूल्हे के घर तक पहुंचाया.

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इस मौके पर किसी भव्य आयोजन या बड़े शादी हॉल का सहारा नहीं लिया गया. जहां एक ओर वे चाहते तो बड़े-बड़े क्रिकेटरों को बुलाकर शानदार समारोह कर सकते थे, इसके उलट उन्होंने शरीयत और सादगी को तरजीह दी. मदरसे के छात्रों के लिए खाने का खास इंतजाम किया गया और उन्हें दावत दी गई. इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. मोहम्मद यूसुफ का यह कदम उन लोगों के लिए प्रेरणा माना जा रहा है, जो शादियों में फिजूलखर्ची से बचकर सादगी और इस्लामी तरीके को अपनाना चाहते हैं. इस्लाम में भी शादी को आसान और कम खर्च में करने की हिदायत दी गई है.

कौन हैं मोहम्मद यूसुफ?

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी क्रिकेट को लेकर काफी जुनून है, और यहां भी क्रिकेटर्स को नेशनल हीरो के रूप में देखा जाता है. पाकिस्तानी क्रिकेट में मायानाज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का अलग मुकाम है. मोहम्मद यूसुफ की क्लासिक बल्लेबाजी के सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैंस हैं. नए दौर के बल्लेबाजों को उनकी वीडियो दिखाकर क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाती हैं.

वह, अपने खेल के साथ अपने निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे है. 27 अगस्त 1974 को लाहौर में जन्मे मोहम्मद यूसुफ ने अपने करियर की शुरुआत यूसुफ योहाना के नाम से की थी. उन्होंने फरवरी 1998 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू और उसी साल वनडे में भी डेब्यू किया. साल 1998 से 2010 तक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में वे मिडिल ऑर्डर के बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज रहे. उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी, खासकर कवर ड्राइव, क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रही.

मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के हैं सबसे कामयाब बल्लेबाज

अपने करियर में उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 7,530 रन बनाए, जिसमें 24 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. इसी तरह 288 वनडे मैचों में 9,720 रन बनाकर वे पाकिस्तान के हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. इसके अलावा 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 50 रन बनाए. कुल मिलाकर उन्होंने करीब 17,300 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन और 39 शतक अपने नाम किए. मोहम्मद यूसुफ के रन कई मायनों में इसलिए अहम हैं, क्योंकि उन्होंने यह रन ऐसे समय में बनाए हैं, जब पाकिस्तान में बेहतरीन बल्लेबाजों का अकाल था. इस दौरान बल्लेबाजी का सारा दारोमदार उन्हीं पर था, और उन्होंने अक्सर खराब स्थिति से अपनी शानदार बल्लेबाजी से पाकिस्तान को जीत दिलाई है.

साल 2006 यूसुफ के करियर का सबसे यादगार दौर रहा, जब उन्होंने महज 11 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 1,788 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया. इस दौरान उनका औसत 99.33 रहा और उन्होंने 9 शतक लगाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर महान बल्लेबाज सर विव रिचर्ड्स के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. यूसुफ का एक कैलेंडर ईयर बनाया गया यह रिकॉर्ड अभी भी कायम है, और बीते दो दशकों में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आसपास तक नहीं पहुंचा है.

मोहम्मद यूसुफ ने 2005 में इस्लाम कबूल किया. उन्होंने अपना नाम यूसुफ योहाना से बदल कर मोहम्मद यूसुफ कर लिया. यूसुफ के मुताबिक, यह फैसला उनकी रूहानी खोज का नतीजा था. उन्होंने बताया कि एक खास सपने और आंतरिक शांति की तलाश ने उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया. इस बदलाव के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके जिंदगी में अनुशासन और मानसिक स्थिरता आई, जिसका असर उनके खेल में भी दिखाई दिया.

यूसुफ ने कई बार कहा कि 2006 का उनका शानदार प्रदर्शन "अल्लाह का इनाम" था. इस्लाम अपनाने के बाद उनके करियर में नया मोड़ आया और वे लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे. साल 2009-10 में उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की और 9 टेस्ट मैचों में 2 जीत दर्ज की. साल 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे डोमेस्टिक क्रिकेट और कोचिंग सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कई जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं.