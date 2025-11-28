Advertisement
इमरान खान की मौत की चर्चाएँ तेज, बेटे कासिम की सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल

Pakistan Imran Khan News: इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच उनके बेटे कासिम खान ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि परिवार के पास कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:36 AM IST

इमरान खान की मौत की चर्चाएँ तेज, बेटे कासिम की सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल

Pakistan Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले दो सालों से पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में कैद हैं. कई दिनों से सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में इमरान खान की मौत से जुड़ी अफवाहों पर चर्चाएँ हो रही हैं. इसी कड़ी में इमरान खान के बेटे कासिम खान के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अफवाहों को और हवा दे दिया है. 

दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार वालों ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. इमरान खान के बेटे कासिम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके परिवार के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार इमरान खान के साथ हो रहे जुल्म और उनके हालात को छिपाने के लिए जानबूझकर कोशिशें कर रही है. उन्होंने कहा कि परिवार वालों के इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. 

इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा कि परिवार के पास इमरान खान के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है. कासिम ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि इमरान खान की सुरक्षा के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे. कासिम ने बताया कि इमरान खान 845 दिन से कैद में हैं और अब छह हफ्तों से मौत की सजा वाली कोठरी में बंद हैं.

इससे पहले इमरान खान की तीनों बहनों और PTI नेताओं ने बुधवार (26 नवंबर) को अदियाला जेल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि वह यहां लंबे समय तक धरना पर बैठे रहेंगे, जब तक कि उन्हें इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती. इस प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने इमरान खान की बहनों और PTI के नेताओं को आश्वासन दिया कि उन लोगों की इमरान खान से मुलाकात के लिए इंतजाम किया जाएगा. इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

