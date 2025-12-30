Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3058006
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, अस्पताल में ली आखिरी सांस

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, अस्पताल में ली आखिरी सांस

khaleda zia died: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल हो गया है. 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी खांस लिया. खलादिया जिया की मौत की पुष्टि उनके परिवार वालों और उनकी राजनीतिक पार्टी BNP ने कर दी है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:50 AM IST

Trending Photos

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, अस्पताल में ली आखिरी सांस

khaleda zia died: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल हो गया है. वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह पिछले 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं. आज मंगलवार (30 दिसंबर) को सुबह करीब  6 बजे उनका इंतकाल हो गया है.

पिछले कुछ समय से खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार थीं और कई बीमारियों से जूझ रही थीं. खालिदा जिया की मौत की पुष्टि उनके परिवार वालों ने और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने की है. खालिदा जिया वर्ष 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. 80 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsbreaking newskhaleda zia diedmuslim world newsToday News

Trending news

Al Qassam Briged Spokesman
इजरायली हमले में हुई थी कमांडर अबू उबैदा की मौत, हमास ने बयान जारी कर की पुष्टि
Bangladesh news
कौन थीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जिनकी फज्र की नमाज के बाद थमी सांसें
Bangladesh news
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, अस्पताल में ली आखिरी सांस
jammu kashmir news
हिमाचल में कश्मीरी मुस्लिमों पर हमले, JKSA ने अमित शाह से लगाई हस्तक्षेप की गुहार
UP News
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हों या भारत में लिंचिंग, दोनों गलत: एसटी हसन
Rajasthan news
Chomu में मुस्लिम मुहल्लों में पसरा सन्नाटा; 4 अवैध निर्माण-20 बूचड़खानों को नोटिस
UP News
शाहजहांपुर में प्रशासन ने हिंदू संगठनों की धमकी के बाद मस्जिद ढहाया, अब मजार पर नजर!
Uttarakhand news
उत्तराखंड में हर दाढ़ी-टोपी वाला मुसलमान आतंकवादी; हिंदूवादी नेता ने दी खुली धमकी!
Bangladesh news
कब्र में पांव लेकिन खालिदा जिया लड़ेंगी चुनाव; बोगरा-7 सीट से दाखिल किया गया पर्चा!
UP News
हिन्दुस्तान नहीं लिंचिस्तान है ये, बयान पर अकेली पड़ीं इल्तिजा; मुफ़्ती ने भी छोड़ा साथ