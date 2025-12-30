बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, अस्पताल में ली आखिरी सांस

khaleda zia died: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल हो गया है. वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह पिछले 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं. आज मंगलवार (30 दिसंबर) को सुबह करीब 6 बजे उनका इंतकाल हो गया है.

पिछले कुछ समय से खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार थीं और कई बीमारियों से जूझ रही थीं. खालिदा जिया की मौत की पुष्टि उनके परिवार वालों ने और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने की है. खालिदा जिया वर्ष 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश में दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. 80 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है.