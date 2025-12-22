बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बयान पर हंगामा

Bangladesh News: बांग्लादेश में छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच बांग्लादेश में उग्र भीड़ के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पार्टी (अवामी लीग) के नेता हैं. इन हिंसक घटनाओं को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पर जोरदार हमला बोला है.

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन हिंसक घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है कि इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा और भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते खराब होंगे. शेख हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा अराजकता वाली स्थिति के लिए सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है. शेख हसीना ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को दुखद बताया. उन्होंने उस्मान हादी की हत्या के लिए बांग्लादेश की आरजकता को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि हादी की हत्या उस आरजकता को दर्शाती है, जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया था.

शेख हसीना ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि वह उन चिंताओं को समझ सकती है, जो लाखों बांग्लादेशी नागरिक करते हैं. उन्होंने कहा कि लाखों बांग्लादेशी नागरिक एक सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष बंग्लादेश को पसंद करते हैं.

गौरतलब है कि बीते 12 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्या के बाद बांग्लादेश में भारी आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इन प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे भी लग रहे हैं.

बीते 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत हो गई. बांग्लादेश में एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हुए, इस बार उग्र भीड़ ने मीडिया चैनलों को निशाना बनाया और आगजनी की. 18 दिसंबर के प्रदर्शन के दौरान ही एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर दी. यह हत्या बेहद ही अमानवीय तरीके से की गई, जिसके बाद भारत में लोगों ने मोदी सरकार से एक्शन लेने की मांग की.