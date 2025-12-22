Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3049459
Zee SalaamMuslim World

बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बयान पर हंगामा

Bangladesh News: बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बयान पर हंगामा

Bangladesh News: बांग्लादेश में छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच बांग्लादेश में उग्र भीड़ के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पार्टी (अवामी लीग) के नेता हैं. इन हिंसक घटनाओं को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस  पर जोरदार हमला बोला है. 

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन हिंसक घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है कि इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा और भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते खराब होंगे. शेख हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा अराजकता वाली स्थिति के लिए सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है. शेख हसीना ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को दुखद बताया. उन्होंने उस्मान हादी की हत्या के लिए बांग्लादेश की आरजकता को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि हादी की हत्या उस आरजकता को दर्शाती है, जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया था. 

शेख हसीना ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि वह उन चिंताओं को समझ सकती है, जो लाखों बांग्लादेशी नागरिक करते हैं. उन्होंने कहा कि लाखों बांग्लादेशी नागरिक एक सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष बंग्लादेश को पसंद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बीते 12 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्या के बाद बांग्लादेश में भारी आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इन प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे भी लग रहे हैं.

बीते 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत हो गई. बांग्लादेश में एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हुए, इस बार उग्र भीड़ ने मीडिया चैनलों को निशाना बनाया और आगजनी की. 18 दिसंबर के प्रदर्शन के दौरान ही एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में हत्या कर दी. यह हत्या बेहद ही अमानवीय तरीके से की गई, जिसके बाद भारत में लोगों ने मोदी सरकार से एक्शन लेने की मांग की.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsminority newsToday News

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बयान पर हंगामा
Israel West Bank Settlements
बमों की गूंज के बीच छिनी फिलिस्तीनियों की ज़मीन, 19 नई बस्तियों को इज़रायल की मंजूरी
Delhi News
विदेशों में हलाल प्रोडक्ट्स के साथ है मोदी सरकार, इस यूनिवर्सिटी में क्यों मचा बवाल
Nepal Cricket team
T20 World Cup 2026 से पहले नेपाल ने की खिलाड़ियों की लिस्ट जारी, 6 मुस्लिम शामिल
Nigeria News
Nigeria: क्रिसमस पर मिला तोहफा, अगवा किए गए 130 स्कूली बच्चे और कर्मचारी रिहा
Pakistan News
पाकिस्तान में खौफनाक वारदात; शौहर ने बीवी, दो महिलाओं और मासूम बच्चे को मार डाला
UP News
UP STF ने किया सिराज और जुबैर का एनकाउंटर, पुलिस ने खोली जुर्म की फेहरिस्त
Muslim Boycott Call
"मुल्ला-मुक्त गांव...", गौ रक्षा दल का मुस्लिम विरोधी कैंपेन, मच गया बवाल
Saudi Arabia Alcohol Policy
सऊदी अरब में इन चुनिंदा लोगों को मिलेगी शराब, किंग सलमान का बड़ा फैसला
Ajmer News
Ajmer Dargah में रौशन हुआ उर्स का चिराग, रजब का चांद दिखते ही सजी शाही महफिल!