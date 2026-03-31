हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के गुरूर को किया चकनाचूर, मारे गए इतने इजरायली सैनिक

Hezbollah Israel War: इजरायल की नापाक हरकतों की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है. ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच लेबनान में IDF और हिजबुल्लाह के बीच भीषण लड़ाई जारी है. इस लड़ाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना को करारा जवाब दे रहे हैं. लेबनान में जारी युद्ध के बीच दो दर्जन से ज्यादा इजरायली फौज मारे गए हैं. आज दक्षिणी लेबनान में 4 इजरायली सैनिक मारे गए. IDF ने इस खबर पुष्टी कर दी है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार को पुष्टि की कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान चार IDF सैनिक मारे गए. यह जानकारी जेरूसलम पोस्ट ने दी.

जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक, सेना ने तीन सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं. कैप्टन नोआम मैडमनी, स्टाफ सार्जेंट बेन कोहेन और स्टाफ सार्जेंट मैक्सिम एंटिस, जबकि चौथे सैनिक का नाम अभी भी गुप्त रखा गया है. इस घटना के दौरान दो अन्य सैनिक भी घायल हो गए. एक की हालत गंभीर है, जबकि दूसरे को मध्यम चोटें आई हैं. सेना ने बताया कि प्रभावित सभी सैनिकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है.

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अभी तक इतने यहूदियों की हो चुकी है मौत

जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक, 28 फरवरी को 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' की शुरुआत के बाद से अब तक लेबनान में लड़ाई के दौरान नौ IDF सैनिक मारे जा चुके हैं. युद्ध की शुरुआत से अब तक, लेबनान और ईरान की ओर से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों के कारण 22 नागरिकों की मौत हो चुकी है. जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक, गुरुवार को नाहरिया में 43 साल के उरी पेरेत्ज़ की सीधे हमले में मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी थी, जिसमें 25 अन्य लोग भी घायल हो गए थे.

बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा?

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 30 मार्च को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का संयुक्त सैन्य अभियान "आधे से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है." इस गठबंधन का मौजूदा लक्ष्य तेहरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करना या उसे हटाना है. न्यूजमैक्स को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने संयुक्त सैन्य अभियान की प्रगति पर विश्वास व्यक्त किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.