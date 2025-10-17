गज़ा में तैनात होगी इंटरनेशनल फोर्स; US के साथ इसराइल के ये दो मित्र देश इस योजना पर कर रहे काम

Gaza News: गज़ा में लागू सीजफायर की शर्तों के तहत वहां इंटरनेशनल फोर्स तैनात करना है, लेकिन अभी तक इस फोर्स का गठन नहीं हो सका है. इस मुद्दे पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस फोर्स की गठन की योजना पर काम कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Gaza News: गज़ा में सीजफायर लागू हो गया है. सीजफायर की शर्तों के मुताबिक गज़ा में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए इंटरनेशनल फोर्स को तैनात किया जाना है. लेकिन अभी तक इस फोर्स का गठन नहीं हो पाया है. इसी कड़ी में फ्रांस ने बीते गुरुवार (16 अक्टूबर) को कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका के साथ मिलकर, आने वाले दिनों में UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए काम कर रहे हैं, जो गाजा में भविष्य की इंटरनेशनल फोर्स की नींव रखेगा.
फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फ़ेवरेक्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंटरनेशनल फोर्स बनाने के लिए और इसकी नींव मजबूत करने के लिए UN के मैंडेट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि फ्रांस ऐसे इंटरनेशनल फोर्स की गठन करने की योजना पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस इंटरनेशल फोर्स को UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को अपनाकर औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए.
वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस मुद्दे पर बीते मंगलवार को वहां की संसद में कहा कि स्टेबिलाइज़ेशन फोर्स (इंटरनेशनल फोर्स) को बनने में कुछ समय लगेगा. उन्होंने कहा कि अभी रेफरेंस की शर्तें बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि फोर्स बनाने पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रस्ताव है. उन्होंने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि होगा, लेकिन बड़े रेफरेंस की शर्तों पर अभी सहमति नहीं बनी है.
गौरतलब है कि गज़ा में हमास के लड़ाके फिर से सड़कों पर निकल आए हैं और वहां की व्यवस्था को अनपे नियंत्रण में ले लिया है. साथ ही गज़ा में हमास और इजरायल समर्थित समूहों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही हैं. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए बीते गुरुवार को कहा कि अगर हमास ने गज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं किया, तो हमास को खत्म कर दिया जाएगा.