Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2965759
Zee SalaamMuslim World

गज़ा में तैनात होगी इंटरनेशनल फोर्स; US के साथ इसराइल के ये दो मित्र देश इस योजना पर कर रहे काम

Gaza News: गज़ा में लागू सीजफायर की शर्तों के तहत वहां इंटरनेशनल फोर्स तैनात करना है, लेकिन अभी तक इस फोर्स का गठन नहीं हो सका है. इस मुद्दे पर फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस फोर्स की गठन की योजना पर काम कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:45 PM IST

Trending Photos

गज़ा में तैनात होगी इंटरनेशनल फोर्स; US के साथ इसराइल के ये दो मित्र देश इस योजना पर कर रहे काम

Gaza News: गज़ा में सीजफायर लागू हो गया है. सीजफायर की शर्तों के मुताबिक गज़ा में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए इंटरनेशनल फोर्स को तैनात किया जाना है. लेकिन अभी तक इस फोर्स का गठन नहीं हो पाया है. इसी कड़ी में फ्रांस ने बीते गुरुवार (16 अक्टूबर) को कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका के साथ मिलकर, आने वाले दिनों में UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए काम कर रहे हैं, जो गाजा में भविष्य की इंटरनेशनल फोर्स की नींव रखेगा.

फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फ़ेवरेक्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंटरनेशनल फोर्स बनाने के लिए और इसकी नींव मजबूत करने के लिए UN के मैंडेट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि फ्रांस ऐसे इंटरनेशनल फोर्स की गठन करने की योजना पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस इंटरनेशल फोर्स को UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को अपनाकर औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए.

वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस मुद्दे पर बीते मंगलवार को वहां की संसद में कहा कि स्टेबिलाइज़ेशन फोर्स (इंटरनेशनल फोर्स) को बनने में कुछ समय लगेगा. उन्होंने कहा कि अभी रेफरेंस की शर्तें बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि फोर्स बनाने पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रस्ताव है. उन्होंने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि होगा, लेकिन बड़े रेफरेंस की शर्तों पर अभी सहमति नहीं बनी है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि गज़ा में हमास के लड़ाके फिर से सड़कों पर निकल आए हैं और वहां की व्यवस्था को अनपे नियंत्रण में ले लिया है. साथ ही गज़ा में हमास और इजरायल समर्थित समूहों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही हैं. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए बीते गुरुवार को कहा कि अगर हमास ने गज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं किया, तो हमास को खत्म कर दिया जाएगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Gaza NewsGaza International forcemuslim world newsToday News

Trending news

ukraine russia war
अहमद को रूस की सेना में किया गया है जबरन भर्ती, ओवैसी के कदम पर भारत ने...'
Ex Punjab DGP Son Death
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की कैसे हुई मौत? UP से है ताल्लुक
Uttar Pradesh news
AMU में लगे 'देश के गद्दारों को गोली मारो...के नारे; योगी का पोस्टर हटाने पर विवाद
Pakistan News
जुमे की नमाज बाद पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान, TLP के आह्वान से हिंसा का डर
Sir Syed Ahmed Khan
Sir Syed Ahmed Khan ने AMU को ज्ञान का वह वट वृक्ष बनाया, जहाँ साधना करते हैं छात्र
Uttar Pradesh news
AMU में छात्रों ने हटाई CM योगी की तस्वीर, मचा बवाल; BJP नेता ने की बड़ी मांग
JNU Student Clash
JNU में छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प, ABVP ने लगाए इस्लाम विरोधी नारे
Gaza News
ट्रंप ने दी हमास को खत्म करने की धमकी, सीजफायर टूटने का है डर
Bihar News
बिहार चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट आउट, इन मुस्लिम दिग्गजों को मिला टिकट
LJP Muslim Candidate
LJP (R) ने बहादुरगंज से कलीमुद्दीन को उतारा, NDA में सिर्फ 5 मुसलमानों को मिला टिकट