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France Iran Talk: मैक्रों ने पेजेशकियन से युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कर दी ये अपील

Macron Talk With Pezeshkian: फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और ईरान द्वारा मिडिल ईस्ट के देशों पर किए जाने वाले हमलों को खत्म करने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:36 AM IST

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France Iran Talk: मैक्रों ने पेजेशकियन से युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कर दी ये अपील

Macron Talk With Pezeshkian: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ फोन पर बातचीत की. उन्होंने पेजेशकियन से मिडिल ईस्ट में हमले बंद करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नेविगेशन की आजादी बहाल करने की अपील की. मैक्रों ने इस बातचीत की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा "मैंने अभी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की है." "मैंने पेजेशकियन से ईरान द्वारा इलाके के देशों पर किए जा रहे अस्वीकार्य हमलों को तुरंत रोकने की अपील की, चाहे वे हमले सीधे हों या प्रॉक्सी के जरिए, जिसमें लेबनान और इराक शामिल हैं."

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पेरिस सिर्फ अपने हितों और इलाके के पार्टनर्स की रक्षा के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें याद दिलाया कि फ्रांस अपने हितों, अपने क्षेत्रीय पार्टनर्स और नेविगेशन की आजादी की रक्षा के लिए एक सख्त डिफेंसिव फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहा है, और हमारे देश को टारगेट किया जाना मंजूर नहीं है." मैक्रों ने चेतावनी दी कि बढ़ते तनाव से पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आने और पूरे इलाके के आम लोगों को नुकसान होने का खतरा है.

उन्होंने कहा, "हम जो बिना रोक-टोक के तनाव बढ़ा रहे हैं, वह पूरे इलाके को अफरा-तफरी में धकेल रहा है, जिसके आज और आने वाले सालों में बड़े नतीजे होंगे. ईरान के लोग, पूरे इलाके के लोगों की तरह, इसकी कीमत चुका रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक स्थिरता के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्षेत्रीय गतिविधियों को सुलझाने के लिए एक नए पॉलिटिकल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत होगी.

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उन्होंने कहा, "सिर्फ एक नया पॉलिटिकल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सभी के लिए शांति और सुरक्षा पक्का कर सकता है. ऐसे फ्रेमवर्क को यह गारंटी देनी चाहिए कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, साथ ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अस्थिर करने वाली गतिविधियों से पैदा होने वाले खतरों को भी सुलझाए." मैक्रों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित रास्ता बहाल करने की भी मांग की, जो दुनिया भर में तेल शिपमेंट के लिए एक ज़रूरी रास्ता है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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