फिलिस्तीन को मिला फ्रांस का साथ, मैक्रों के ऐलान से नाराज होंगे नेतन्याहू

France recognise Palestine: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिल रही है. ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगल के बाद फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बीते सोमवार (22 सितंबर) को फिलिस्तीन राष्ट्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और गाजा में जंग को तुरंत खत्म करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अब शांति का वक्त आ गया है.

इजरायल और फिलिस्तीन से संबंधित द्वि-राज्य समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन और इजरायल शांति और सुरक्षा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें. वहीं, इजरायल फिलिस्तीन को मान्यता देने का विरोध कर रहा है और गज़ा पर बमबारी कर रहा है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गज़ा पर इजरायली बमबारी का जिक्र करते हुए कहा कि इस संघर्ष में लाखों लोग विस्थापित, घायल, भुखमरी और सदमे का शिकार हुए हैं. मैक्रों ने कहा कि गज़ा में लोगों के जीवन अभी भी नष्ट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि गज़ा जंग को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

मैक्रों ने यह भी ऐलान किया कि गज़ा में सभी बंधकों की रिहाई और सीजफायर होने के बाद फ्रांस, फिलिस्तीन में एक दूतावास खोलेगा. फ्रांस के साथ बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग और माल्टा ने भी फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी.

गौरतलब है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने और दुनिया के देशों से फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने की कोशिशों में फ्रांस अग्रसर रहा है. फ्रांस और सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने पर वोटिंग हुई. 145 देशों से ज्यादा ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया और 10 देशों ने इजरायल के समर्थन में वोट किया. इस डिक्लेरेशन को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नाम दिया गया है.