फिलिस्तीनियों को मिलेगा आजाद देश! इजराइली क्रूरता के खिलाफ 142 देशों ने UN में किया वोट
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2920358
Zee SalaamMuslim World

फिलिस्तीनियों को मिलेगा आजाद देश! इजराइली क्रूरता के खिलाफ 142 देशों ने UN में किया वोट

Palestine News: फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के रूप में मान्यता देने, गज़ा में जंग को खत्म करने और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर वोटिंग हुई, जिसमें 142 देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट दिया, जबकि इजरायल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने वोट किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:06 PM IST

Trending Photos

फिलिस्तीनियों को मिलेगा आजाद देश! इजराइली क्रूरता के खिलाफ 142 देशों ने UN में किया वोट

Palestine News: फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई. इस वोटिंग में अमेरिका और इजरायल के लाख विरोध के बावजूद दुनिया भर के 142 देशों ने फिलिस्तीनियों की आज़ादी की मांग की. इस दौरान वोटिंग भी हुई, जिसमें 142 देशों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में वोट किया. वहीं, इजरायल और अमेरिका समेत 10 देशों ने इजरायल के समर्थन में वोट किया, जबकि 12 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. 

दरअसल, गज़ा में पिछले दो सालों में इजरायली नरसंहार से दुनिया तंग आ चुकी है. इसलिए फ्रांस और सऊदी अरब की अगुवाई में बीते (11 सितंबर) को अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई. इस बैठक में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर वोटिंग हुई. इस डिक्लेरेशन का मकसद फिलिस्तीनियों के लिए एक आज़ाद मुल्क की स्थापना करना और द्वि-राष्ट्र की नीति को लागू करना. इस नीति के तहत फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन राष्ट्र और यहूदियों के लिए इजरायल को देश के रूप में मान्यता दी जाने की बात कही गई है. 

हमास को करना होगा सरेंडर?
इस डिक्लेरेशन के तहत गज़ा में जंग को खत्म करना होगा और इजरायली सेना को वापस जाना होगा. साथ ही हमास को गज़ा की सरकार और सभी विभागों से बाहर निकालना होगा. इस डिक्लेरेशन के तहत हमास को अपने हथियार त्यागना होगा और संगठन को भंग करना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

शांति नहीं आतंक को मिलेगा बढ़ावा-इजरायली प्रतिनिधि
इस डिक्लेरेशन पर इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की निंदा की. संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि इस डिक्लेरेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वसनीयता को कमजोर करने वाले और खोखले कदम के रूप में याद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कूटनीति नहीं, बल्कि नाटक है. डैनी डैनन ने कहा कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से सिर्फ हमास को फायदा होगा. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आप इस प्रस्ताव से शांति नहीं बल्कि आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं.  

अमेरिका ने इजरायल का दिया साथ
वहीं, इजरायल का समर्थक देश अमेरिका ने इस डिक्लेरेशन की निंदा की. संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ऑर्टागस ने इस डिक्लेरेशन पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रस्ताव हमास के लिए एक उपहार है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से शांति स्थापित नहीं होगी, बल्कि इस प्रस्ताव ने जंग को और लंबा खींच दिया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Palestine newsUN vote Palestine for countrymuslim world newsToday News

Trending news

Palestine news
फिलिस्तीनियों को मिलेगा आजाद देश! इजराइली के खिलाफ 142 देशों ने UN में किया वोट
UP News
सीएम योगी के शहर में मस्जिद इमाम से दरिंदगी! ऑटो ड्राइवर ने कुर्ता फाड़ा, FIR दर्ज
UP News
बिना ट्रायल जेल में बंद मुसलमानों के लिए राहत; कामिल की जमानत पर SC का बड़ा फैसला
israel news
तुर्की के हैकरों से खौफ में इजरायल; कई यहूदी मंत्रियों की खोल दी पोल!
Uttar Pradesh news
पैगंबर मुहम्मद (स.) पर विवादित पोस्ट के बाद भारी बवाल, पुलिस ने बरसाईं लाठियां
Saudi Arabia missile attack
WATCH: 'मक्का-मदीना के ऊपर मिसाइल...', सऊदी पर किसने कर दिया हमला!
ATL Company Protest
ATL कंपनी में मेवात के नौजवानों को नौकरी नहीं, नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी
Gorakhpur News
UP: '... है, इसे मारो', ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई
Erdogan Turkey Muslim World
अरब दुनिया का खलीफा बन जाएगा तुर्की, टकटकी लगाकर देखते रह जाएगा सऊदी
Rampur News
आजम खान के बेटे पर लगा था काला दाग, कोर्ट ने 4 साल बाद किया साफ; इस केस में हुए बरी
;