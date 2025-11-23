Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3015474
Zee SalaamMuslim World

ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का तड़का! फ्रांस ने पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी का किया भंडाफोड़

French Navy Exposed Pakistan Fake Propaganda: फ्रेंच नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान मीडिया के सभी दावों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है. फ्रेंच नेवी ने कहा कि न तो राफेल गिरा था और न ही फ्रेंच अधिकारियों ने ऐसा कोई बयान दिया है. पाकिस्तान की झूठी रिपोर्टिंग और फेक नैरेटिव को फ्रांस ने ऑफिशियली खारिज कर दिया.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Pakistan Exposed on Operation Sindoor: पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया. भारतीय फौज ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिये सरहद पार बैठे आतंकियों की कमर तोड़ दी. इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठा नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है.  फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तान के एक मीडिया संस्थान पर भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर'को लेकर झूठी और भ्रामक रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाते हुए लताड़ लगाई है. 

बता दें, 'ऑपरेशन सिंदूर' को उस समय अंजाम दिया गया, जब अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे. इस हमले के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई को लेकर कई गलत दावे सोशल मीडिया और कुछ पाकिस्तान-आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाए गए.

फ्रांस की नौसेना ने ऐसे समय में जारी किया है, जब पाकिस्तान के जियो टीवी ने 21 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित कर किया था. इसमें दावा किया गया कि एक फ्रेंच नौसेना कमांडर ने पाकिस्तान की 'एयर सुपीरियरिटी' की पुष्टि की है और यह भी कहा कि भारत के राफेल लड़ाकू विमान को सीमा पर झड़प में मार गिराया गया. फ्रेंच नेवी ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रेंच नेवी ने बयान जारी कर कहा कि "रिपोर्ट में फ्रेंच अधिकारी के बयान न सिर्फ गलत तरीके से पेश किए गया बल्कि उनका नाम भी गलत लिखा गया. जियो टीवी ने उन्हें 'जैक लोनाय' बताया, जबकि उनका असली नाम कैप्टन इवान लोनाय (Yvan Launay) है. फ्रेंच नेवी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर बयान जारी कर कहा कि "कैप्टन लोनाय से जुड़े सभी कथित बयान मनगढ़ंत हैं.

बयान में आगे कहा गया है कि "यह बयान कैप्टन लोनाय को गलत तरीके से सौंपे गए हैं, जिन्होंने किसी भी तरह के प्रकाशन के लिए कभी सहमति नहीं दी. लेख में व्यापक स्तर पर गलत जानकारी और भ्रामक बातों का जिक्र किया गया है." विवादित रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि फ्रेंच कमांडर ने इंडो-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 से 7 मई को हुए हवाई मुकाबले में पाकिस्तान एयर फोर्स ने 140 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया.  रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय राफेल को गिराया गया और इसकी वजह चीन से मिली कथित तकनीकी मदद रही. 

फ्रेंच नेवी ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज किया है. नेवी के मुताबिक, कैप्टन लोनाय की भूमिका सिर्फ लांदीविसियू (Landivisiau) स्थित नेवल एयर स्टेशन का कमान संभालने तक सीमित है, जहां राफेल मरीन विमान तैनात होते हैं. पाकिस्तान मीडिया ने उन्हें भारत-पाकिस्तान संघर्ष का सीनियर ऑपरेशनल अधिकारी के तौर पर पेश किया, जो हकीकत बिल्कुल परे है. फ्रांस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में कैप्टन लोनाय सिर्फ तकनीकी जानकारी शेयर कर रहे थे, जैसे राफेल मरीन की मिशन क्षमताएं, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की अवधारणा और उच्च-तीव्रता वाले युद्ध अभियानों के दौरान पायलटों को आने वाली चुनौतियां.

फ्रेंच नेवी ने आगे बताया कि जब कैप्टन लोनाय से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने न तो किसी तरह के नुकसान की पुष्टि की और न ही खंडन किया. उन्होंने चीनी तकनीकी हस्तक्षेप या भारतीय विमानों के कथित जैमिंग पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया. नेवी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने चीनी J-10 लड़ाकू विमान का नाम कभी नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान मीडिया ने इसके उलट दावा किया है.

पाकिस्तानी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि राफेल के रडार सिस्टम के कथित खराब प्रदर्शन पर कैप्टन लोनाय ने कहा कि समस्या तकनीकी नहीं बल्कि 'ऑपरेशनल' थी. यह भी दावा किया गया कि उन्होंने कहा, "राफेल में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, पर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया और यह भी कि रफाल किसी भी मुकाबले की स्थिति में चीनी J-10C को हरा सकता है."

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की तरह ट्यूनीशिया में तख्ता पलट? हजारों लोगों का सईद सरकार के खिलाफ हल्ला बोल!

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

French Navyoperation sindorPakistan NewsMuslim World

Trending news

UP News
UP में बाबरी मस्जिद की चिंगारी ने लगा दी आग, BJP और SP नेता एक दूसरे पर टूट पड़े!
Pakistan News
पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन पर बवाल, वकीलों ने उड़ा दी सरकार की नींद
tunisia news
बांग्लादेश के बाद क्या ट्यूनीशिया में तख्तापलट? सरकार के खिलाफ हजारों का हल्ला बोल
Jammu Kashmir
J&K: माता वैष्णो देवी कमेटी का गठन, कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बवाल
Bareilly
Bareilly: मिट्टी में बदला तौकीर रजा के करीबी आरिफ का शोरूम; जबरदस्त बुलडोजर एक्शन
UAE
IND-NPL Border: नो मैन लैंड पर घूम रहे थे UAE और एक बिहार का शख्स, अब हो रही पूछताछ
Assam
Tipu..Ipu को मारो, समुंद्र में फेको! NCERT में हुए बदलाव पर Assam CM का तीखा बयान
gaza
Gaza में सीज़फायर के बावजूद हर रोज मर रहे हैं 2 बच्चे; आंकड़ा कर देगा हैरान
Zeeshaan Siddique
Zeeshan Siddique की Y-Category सिक्योरिटी ली गई वापस; कमिश्नर को लिखा खत
Israel
Israel ने Hamas के 5 सीनियर लीडर्स को उतारा मौत के घाट, गाज़ा में किए भयानक हमले