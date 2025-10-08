Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2952983
Zee SalaamMuslim World

11 सैनिकों के बदले 19 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम, पाकिस्तानी सेना और TTP में खूनी संघर्ष

Pakistan Army TTP Class: पाकिस्तान में आतंकवादियों ने जोरदार हमला करके 11 सैनिकों की हत्या की. इस हमले के कुछ घंटों के भीतर ही पाकिस्तानी सेना ने 19 आतंकवादियों को मार गिराई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

11 सैनिकों के बदले 19 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम, पाकिस्तानी सेना और TTP में खूनी संघर्ष

Pakistan Army TTP Class: अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 11 सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में 9 सैनिक और 2 अफसर शामिल है. इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना प्रतिशोध की आग में जल रही थी. हमले के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 19 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया है. 

दरअसल, पाकिस्तानी सैनिकों की एक टीम बुधवार (8 अक्टूबर) को आतंकवादी संगठन तहरीक-ए तालिबान-पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन करने गई थी. लेकिन आतंवादियों ने पाकिस्तानी सेना की टीम पर घात लगाकर जोरदार हमला कर दिया. इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर, 19 मौत के घाट उतार दी. 

वहीं, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग (ISPR) ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन हमलावरों को भारत का समर्थन प्राप्त था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पर उत्तर-पश्चिमी कुर्रम जिले में हमला हुआ था. आतंकवादियों ने सड़क किनारे बम धमाके किए. उसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की. इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं. कई हथियारबंद अलगाववादी ग्रुप पाकिस्तान से कुछ हिस्सों को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी सेना ने भी इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ पूरी ताकत से अभियान शुरू कर दिया है. 

पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार इन आतंकवादी समूहों पर हमले के बहाने आम नागरिकों पर भी हमले कर रही है. हाल ही में पाकिस्तान की वायु सेना ने JF-17 युद्धक विमान का इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी के एक गांव में बमबारी की थी. इस हमले में 30 आम लोगों की मौत हो गई थी. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Class erupt between Pakistan Army and TTPTerrorist Attack on Pak ArmyToday News

Trending news

Class erupt between Pakistan Army and TTP
11 सैनिकों के बदले 19 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम, पाक सेना और TTP में खूनी संघर्ष
Deepika Padukone hijab Controversy
मुस्लिमों की लिबास में मस्जिद जाने पर दीपिका और रणवीर ट्रोलिंग के हुए शिकार
Uttarakhand Madarsa Board News
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाले कानून पर भड़के पूर्व CM हरीश रावत
Pakistan News
आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा
Boycott Muslim Mehndi Application Worker
मुस्लिम मेहंदी वालों को अपने घर या दुकान के सामने जगह न दें; BJP नेत्री की अपील
I Love Muhammad sticker bike challan case
I Love Muhammad: स्टिकर पर चालान काटना पड़ा भारी,विभाग ने किया पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Jawed Habib Look Out Notice
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने किया करोड़ों का फ्रॉड? जारी हुआ Look Out Notice
Bihar News
पटना: लिव-इन पार्टनर बना हैवान, अमित ने प्रेमिका रुखसार को दी दर्दनाक मौत
Pakistan News
पाकिस्तान ने ISKP को बनाया 'हाइब्रिड वॉरफेयर टूल'; ISI की खौफनाक साजिश उजागर!
Assam news
BJP की 'मुस्लिम कब्जा' दिखाने वाली वीडियो पर SC सख्त, X और असम बीजेपी को भेजा नोटिस