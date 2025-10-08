11 सैनिकों के बदले 19 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम, पाकिस्तानी सेना और TTP में खूनी संघर्ष

Pakistan Army TTP Class: अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 11 सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में 9 सैनिक और 2 अफसर शामिल है. इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना प्रतिशोध की आग में जल रही थी. हमले के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 19 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया है.

दरअसल, पाकिस्तानी सैनिकों की एक टीम बुधवार (8 अक्टूबर) को आतंकवादी संगठन तहरीक-ए तालिबान-पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन करने गई थी. लेकिन आतंवादियों ने पाकिस्तानी सेना की टीम पर घात लगाकर जोरदार हमला कर दिया. इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर, 19 मौत के घाट उतार दी.

वहीं, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग (ISPR) ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन हमलावरों को भारत का समर्थन प्राप्त था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पर उत्तर-पश्चिमी कुर्रम जिले में हमला हुआ था. आतंकवादियों ने सड़क किनारे बम धमाके किए. उसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की. इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने ली.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं. कई हथियारबंद अलगाववादी ग्रुप पाकिस्तान से कुछ हिस्सों को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी सेना ने भी इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ पूरी ताकत से अभियान शुरू कर दिया है.

पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार इन आतंकवादी समूहों पर हमले के बहाने आम नागरिकों पर भी हमले कर रही है. हाल ही में पाकिस्तान की वायु सेना ने JF-17 युद्धक विमान का इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी के एक गांव में बमबारी की थी. इस हमले में 30 आम लोगों की मौत हो गई थी.