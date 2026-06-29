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सुरक्षा को लेकर दुनिया के लिए मिसाल बना सऊदी अरब, रात में भी बेखौफ निकलते हैं लोग; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Saudi Safety Index: सऊदी अरब में सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा काफी मजबूत दिखाई देता है. GASTAT की 2025 सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर नागरिक रात में भी अपने इलाके में सुरक्षित महसूस करते हैं. रिपोर्ट में सरकारी सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की गई है, जबकि विजन 2030 के तहत देश को आधुनिक और विविधतापूर्ण बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:09 PM IST
सुरक्षा को लेकर दुनिया के लिए मिसाल बना सऊदी अरब, रात में भी बेखौफ निकलते हैं लोग; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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