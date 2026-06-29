/सुरक्षा को लेकर दुनिया के लिए मिसाल बना सऊदी अरब, रात में भी बेखौफ निकलते हैं लोग; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

'जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स' (GASTAT) की सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि "अंधेरा होने के बाद, आप अपने इलाके या पड़ोस में अकेले चलने में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?" GASTAT की इस रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा के सवाल पर सऊदी अरब में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 97.7 परसेंट लोगों ने कहा कि वे अंधेरा होने के बाद अपने पड़ोस में अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं. इस सर्वे में अलग-अलग आबादी वाले समूहों में भी सुरक्षा की उच्च भावना देखी गई. सर्वे के मुताबिक सऊदी नागरिकों में 97.0 परसेंट ने कहा कि वे रात में अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं. इनमें से 86.0 परसेंट ने खुद को "बहुत सुरक्षित" और 11.0 प्रतिशत ने "काफी हद तक सुरक्षित" बताया. महिलाओं में यह आंकड़ा 94.9 परसेंट और 60 से 64 साल के लोगों में 97.2 परसेंट रहा.