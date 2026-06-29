/सुरक्षा को लेकर दुनिया के लिए मिसाल बना सऊदी अरब, रात में भी बेखौफ निकलते हैं लोग; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

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Saudi Safety Index: इस्लामी कानून और दोषियों पर तुरंत और कठोर सजा देने की वजह से सऊदी अरब की सोसाइटी में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं. संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इंडिकेटर्स में सऊदी अरब पहले स्थान पर है. साथ ही सऊदी अरब के लोगों का कहना है कि वह रात में घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं. 'जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स' (GASTAT) ने सोमवार (29 जून) को एक रिपोर्ट जारी की, जो साल '2025 सेफ्टी इंडेक्स' बता रहा है. GASTAT ने दावा किया है कि यह सर्वे रिपोर्ट देश के अलग-अलग इलाकों और गवर्नरेट में सुरक्षा बनाए रखने में सरकारी एजेंसियों की भूमिका को दर्शाती है.
'जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स' (GASTAT) की सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि "अंधेरा होने के बाद, आप अपने इलाके या पड़ोस में अकेले चलने में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?" GASTAT की इस रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा के सवाल पर सऊदी अरब में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 97.7 परसेंट लोगों ने कहा कि वे अंधेरा होने के बाद अपने पड़ोस में अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं. इस सर्वे में अलग-अलग आबादी वाले समूहों में भी सुरक्षा की उच्च भावना देखी गई. सर्वे के मुताबिक सऊदी नागरिकों में 97.0 परसेंट ने कहा कि वे रात में अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं. इनमें से 86.0 परसेंट ने खुद को "बहुत सुरक्षित" और 11.0 प्रतिशत ने "काफी हद तक सुरक्षित" बताया. महिलाओं में यह आंकड़ा 94.9 परसेंट और 60 से 64 साल के लोगों में 97.2 परसेंट रहा.
क्या है सऊदी का विजन 2030 प्रोजेक्ट
बता दें कि सऊदी अरब की हुकूमत '(क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान) ने साल 20216 में सऊदी विजन 2030' के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया. इस विजन के तहत सऊदी अरब अपनी क्रुड ऑयल अधारित इकॉनोमी को विविधतापूर्ण बनाना और एक आधुनिक, ज्ञान-आधारित समाज का निर्माण करना है. जिसके तहत सऊदी को आर्थिक, खाने के सामान, स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, तकनीकी और साइबर के क्षेत्रों में मजबूत करना है.