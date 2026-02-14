ग़ज़ा में कयामत का मंजर, मलबे में दबी हैं 8000 लाशें; नेतन्याहू की कैद में हजारों बेगुनाह!

Advertisement
Gaza Missing Persons and Bodies Case: इजरायल पर नस्लीय नरसंहार के आरोपों की एक बार फिर पुष्टि होती नजर आ रही है. ग़ज़ा में जारी संघर्ष के बीच 8,000 शव अब भी मलबे में दबे हैं और हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल फौज हजारों फिलिस्तीनियों को अवैध तरीके से हिरासत में रखे हुए है. इनमें से कई लोग ऐसे हैं, जिनको पता नहीं है कि उन्हें किस जुर्म में जेल में रखा गया है. 

 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 14, 2026, 04:33 PM IST

Gaza Genocide: ग़ज़ा पट्टी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इजरायल ने बीते तीन सालों में ग़ज़ा की सरजमीन को कब्रगाह बना दिया है. इतना ही नहीं, इजरायल और हमास में सीजफायर होने के बावजूद यहूदी फौज लगातार बेगुनाह फिलीस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं. यही वजह है कि इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर नस्लीय नरसंहार (Ethnic Cleansing) के आरोप लगते रहे हैं. इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

इजरायली फौज की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग़ज़ा का 90 फीसदी बुनियादी ढांचे को नेस्तानाबूद हो गया. कई लोग अब भी अपनों को तलाश कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वह जीवित या उनकी मौत हो चुकी है. ग़ज़ा को लेकर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसने पूरे इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. इजरायल ने 10,800 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को अवैध ढंग से डिटेंश सेंटर में कैद किए हुए है, जबकि 2025 के आखिर तक 10,914 फिलिस्तीनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाल देते हुए गिरफ्तार कर लिया. इनमें से कई नाबालिग बच्चे और औरतें शामिल हैं. 

मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि 'Unlawful Combatants' का हवाला देते हुए 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गुपचुप तरीके से गायब कर दिया गया. उनमें से अभी तक कई लोगों का पता ही नहीं चला है कि वे किस हाल हैं. बाकी बचे लोगों का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, न ही यह बताया गया है कि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है.  'Unlawful Combatants' के तहत गिरफ्तार किए गये लोगों में ज्यादातर डॉक्टर, पत्रकार, मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता समेत आम सिविलियन शामिल हैं. 

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा पट्टी में जारी राहत और बचाव कार्यों के बावजूद अब भी करीब 8,000 शव ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं. यह जानकारी इलाके की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दी है.सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसाल ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू टीमें बेहद मुश्किल हालात में काम कर रही हैं. सीमित संसाधनों और उपकरणों की कमी की वजह से कई आपदा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है. फिलिस्तीनियन इंफॉर्मेशन सेंटर (PIC) की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि भारी मशीनों और तकनीकी क्षमताओं की कमी पीड़ितों के शव निकालने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है.

महमूद बसाल ने कहा कि 3,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि वे जिंदा हैं, मारे गए हैं या हिरासत में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि लंबे समय तक मलबा हटाने में देरी होने की वजह से सैकड़ों शव सड़-गल गए या खोज प्रक्रिया के दौरान गायब हो गए. स्थिति सुरक्षा जोखिमों और लॉजिस्टिक समस्याओं की वजह से और मुश्किल हो गई है. 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मुताबिक, ग़ज़ा में कम से कम 61 मिलियन टन मलबा जमा है, जिसमें से काफी हिस्सा संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है. संगठन ने चेतावनी दी है कि करीब 15 फीसदी मलबे में एस्बेस्टस, औद्योगिक कचरा या भारी धातुओं से प्रदूषण का उच्च जोखिम हो सकता है, अगर इसे सावधानी से नहीं हटाया गया है. 

UNDP ने कहा कि कुल तबाही का लगभग दो-तिहाई हिस्सा संघर्ष के पहले पांच महीनों में हुआ, जबकि मौजूदा सीजफायर से पहले के महीनों में भी नुकसान जारी रहा है. एजेंसी का अनुमान है कि मलबा हटाने की प्रक्रिया में सात साल तक का समय लग सकता है और इसके लिए व्यापक पुनर्निर्माण प्रयासों के तहत भारी फंडिंग की जरूरत होगी.

बीते 9 फरवरी को अल-जजीरा की एक जांच में ग़जा में कथित तौर पर 2,800 से ज्यादा ऐसे मामलों का जिक्र किया गया, जिनमें शवों के 'वाष्पित' (Evaporated) होने का जिक्र किया गया. बता दें, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ग़ज़ा की करीब 90 फीसदी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है या वह पूरी तरह नष्ट हो चुका है. मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और औरतें शामिल हैं.

