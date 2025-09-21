एक माफी Gaza Ceasefire Talk फिर कर देगी शुरू, क्या झुकेंगे नेतन्याहू?

Gaza News: क़तर ने इज़रायल से कहा है कि वह दोहा पर हालिया हमले के लिए माफ़ी मांगे, तभी वह गाज़ा शांति वार्ता में दोबारा मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा.दस दिन पहले हुए इस इज़रायली हमले में पांच हमास मेंबर और एक क़तरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे.

क्या इजराइल मांगेगा माफी?

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि क़तर के बिना गाज़ा में बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई और सीजफायर समझौता करना बेहद मुश्किल होगा. ट्रंप प्रशासन तनाव कम करने और वार्ता को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है. वहीं इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क़तर पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है और दोबारा हमला करने तक की धमकी दी है.

नेतन्याहू की सत्ताधारी कट्टरपंथी गठबंधन सरकार के लिए माफ़ी मांगना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि क़तर इस माफ़ी की शब्दावली को लेकर लचीलापन दिखा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाकाई असर

दोहा पर यह हमला किसी खाड़ी देश में इज़रायल का पहला सीधा हमला था. इसके बाद इज़रायल की इलाकाई अलग-थलग के हालात और गहरे हो गए हैं. एक सीनियर इज़रायली अधिकारी ने कबूल किया है कि सरकार ने इस संकट को कम आंका और अब नेतन्याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ है.

अमेरिका का रोल

क़तर के अमीर शेख़ तमीम बिन हमद अल-थानी ने मंगलवार को दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाक़ात के दौरान माफ़ी की मांगी है. यह मुद्दा रुबियो, नेतन्याहू, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ और इज़रायली मंत्री रॉन डर्मर के बीच हुई बातचीत में भी उठा था. विटकॉफ़ अब शनिवार को न्यूयॉर्क में क़तर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से मिलकर तनाव कम करने और वार्ता बहाल करने के रास्ते तलाशेंगे.

इससे पहले भी मांग चुका है माफी

क़तर इज़रायल से ऐसी माफ़ी स्वीकार कर सकता है जिसमें मारे गए क़तरी अधिकारी का ज़िक्र हो, उसके परिवार को मुआवज़ा दिया जाए और भविष्य में क़तरी संप्रभुता का उल्लंघन न करने का वादा किया जाए. इससे पहले भी इज़रायल ने माफ़ी मांगी है. 2013 में नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन से 2010 गाज़ा फ़्लोटिला हमले में तुर्क कार्यकर्ताओं की मौत के लिए माफ़ी मांगी थी.